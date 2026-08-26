颱風沙德爾恐陸警 連江縣長王忠銘：防颱不可鬆懈

颱風沙德爾預估明天清晨至上午發布海警，馬祖有機會發布陸警。連江縣長王忠銘今天在防颱整備工作會議上強調，今年2度颱風過馬祖不入，但防颱工作仍不可鬆懈。

連江縣政府今天下午召開颱風沙德爾防颱整備工作會議，由縣長王忠銘主持並聽取各單位報告。各局處皆已通知施工中的工程注意防颱，南竿鄉公所準備1000個沙包供防災用，環境資源局、馬祖防衛指揮部與海巡署馬祖海巡隊等單位的抽水站、救災機具與人員皆已完成整備。

中央氣象署馬祖氣象站主任王鏡惟指出，沙德爾颱風圈有機會通過馬祖，明天至後天影響較為顯著，且恰逢大潮，應留意長浪與海水倒灌。期間最大8至9級陣風，浪高最大達5公尺。而27日晚間至28日受外圍環流影響，有短暫雷陣雨、雷雨或局部大雨發生，總雨量預估為50至100毫米。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐說明，空中交通航空公司暫無防颱規劃；海上交通方面，馬祖基隆「新台馬輪」今天至明天停航；南竿東引28日停航；兩馬小三通北竿與中國福建黃岐、南竿與中國福建琅岐26至27日停航，28日視海象決定是否開航。

王忠銘於會中指出，今年颱風雖2度過馬祖而不入，防災仍不可鬆懈。至於民眾關心的兩馬小三通，中方22日晚間臨時宣布封港，造成23日超過200名旅客滯留，引發民眾反彈。他透過管道了解後，係因先前颱風造成中國浙江等地災情，並為加強沿海安全，才決定封港。

王忠銘強調，已透過管道表達中方臨時封港是不對的行為，且造成民眾困擾，並請交通部航港局介入協調，盼建立提早通知等機制。

台灣電力公司馬祖區營業處今天傍晚發布新聞稿指出，今起啟動防颱作業，已加強供電設備巡視及預防性樹木修剪，降低瞬間強風損壞線路可能。若發生停電事故，民眾可透過網路通報與查詢停復電資訊，或致電1911客服專線。