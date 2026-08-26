快訊

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

對趙建銘還有愛？陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風沙德爾恐陸警 連江縣長王忠銘：防颱不可鬆懈

中央社／ 連江縣26日電

颱風沙德爾預估明天清晨至上午發布海警，馬祖有機會發布陸警。連江縣長王忠銘今天在防颱整備工作會議上強調，今年2度颱風過馬祖不入，但防颱工作仍不可鬆懈。

連江縣政府今天下午召開颱風沙德爾防颱整備工作會議，由縣長王忠銘主持並聽取各單位報告。各局處皆已通知施工中的工程注意防颱，南竿鄉公所準備1000個沙包供防災用，環境資源局、馬祖防衛指揮部與海巡署馬祖海巡隊等單位的抽水站、救災機具與人員皆已完成整備。

中央氣象署馬祖氣象站主任王鏡惟指出，沙德爾颱風圈有機會通過馬祖，明天至後天影響較為顯著，且恰逢大潮，應留意長浪與海水倒灌。期間最大8至9級陣風，浪高最大達5公尺。而27日晚間至28日受外圍環流影響，有短暫雷陣雨、雷雨或局部大雨發生，總雨量預估為50至100毫米。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐說明，空中交通航空公司暫無防颱規劃；海上交通方面，馬祖基隆「新台馬輪」今天至明天停航；南竿東引28日停航；兩馬小三通北竿與中國福建黃岐、南竿與中國福建琅岐26至27日停航，28日視海象決定是否開航。

王忠銘於會中指出，今年颱風雖2度過馬祖而不入，防災仍不可鬆懈。至於民眾關心的兩馬小三通，中方22日晚間臨時宣布封港，造成23日超過200名旅客滯留，引發民眾反彈。他透過管道了解後，係因先前颱風造成中國浙江等地災情，並為加強沿海安全，才決定封港。

王忠銘強調，已透過管道表達中方臨時封港是不對的行為，且造成民眾困擾，並請交通部航港局介入協調，盼建立提早通知等機制。

台灣電力公司馬祖區營業處今天傍晚發布新聞稿指出，今起啟動防颱作業，已加強供電設備巡視及預防性樹木修剪，降低瞬間強風損壞線路可能。若發生停電事故，民眾可透過網路通報與查詢停復電資訊，或致電1911客服專線。

王忠銘 沙德爾 颱風

延伸閱讀

影／颱風來勢洶洶 謝國樑主持防颱整備會議 視察清淤 上緊發條全力戒備

金門大雨未歇又迎沙德爾颱風 東半島雨量破200毫米、路樹接連倒塌

沙德爾颱風進逼豪雨災情持續擴大 中、南及東部1死3失蹤197人受傷

低壓帶打亂馬祖海上交通 東引國中小延後開學

相關新聞

影／開航幾分鐘藍白1號客船東港航道擱淺 146人受困3.5小時全數脫困

往返東港與琉球的藍白1號客船今午開航約2分鐘後擱淺，船上141名旅客及5名船員受困約3.5小時，下午3時50分全數脫困，均無受傷。

高雄龍湖廟5.2公尺大士爺高空雲梯開光 明晚「羽化昇天」

今年農曆七月號稱近年「最陰鬼月」，擁有231年歷史的高雄小港龍湖廟，今年還是依照百年習俗請出高達5.2公尺、號稱「全台最高大士爺」的紙糊金身坐鎮港仔墘，今天舉行開光儀式，道長搭乘高空作業雲梯車升空，在眾人見證下完成開光，場面格外壯觀，也正式揭開一連2天的中元祭典序幕。

藍白1號擱淺因豪雨淤積航道 明清淤測水深繪安全航道…東琉線照常航行

屏東縣東琉線交通船「藍白1號」今26日船隻擱淺，全力救援3.5小時後拖離擱淺航道，返回岸邊，船上141名旅客及5名船員平安，再另搭船平安抵達琉球。縣長周春米趕到現場並指示交旅處盡速備妥人員及機具，明展開航道清淤，工程進行務必錯開交通船動線，保障安全。

引進日本東京電力間接活線工法 台電高雄區處辦工安講座深化安全文化

為全面提升配電電網的作業安全，台電高雄區處昨攜手通禹精密公司舉辦工安教育訓練講座，特別邀請日本東京電力公司高級配電維護專員吉田俊介跨海主講，雙方針對日本「架空配電線路間接活線施工法」及實務防護措施展開深入交流，盼打破人為疏失風險，為台灣配電工安注入全新思維。

影／東琉線藍白航運渡輪擱淺脫困 上百人獲救

屏東東港往返小琉球的東琉線，日前因為西南氣流豪雨停航三天，今天復航首日就傳出渡輪擱淺事故。藍白航運一艘渡輪中午從東港碼頭出港後不久，疑似主機故障漂流到附近淺灘砂壩造成擱淺，船隻突然卡住無法前進。船上當時共有5名船員及141名旅客，合計146人受困船上，消息傳出後，海巡、消防及相關單位立即趕往現場救援，船公司也調派船艇協助拖帶。經救援人員全力搶救，擱淺渡輪終於順利脫困，船上146人平安獲救，現場虛驚一場。

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

屏東東港往返小琉球的東琉線今天中午傳出船舶疑似擱淺事故，一艘藍白航運渡輪擱淺在出海口動彈不得，船上載有上百名乘客，一度受困海上，現場情況相當緊急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。