高雄增1例境外移入登革熱 住院防蚊隔離治療

高雄今天公布新增1例登革熱境外移入確診個案，患者自貝里斯入境台灣，23日抵達高雄，隔日起出現發燒、頭痛、骨頭痛及嘔吐等症狀，確診登革病毒第3型，目前住院防蚊隔離治療。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，個案23日由桃園國際機場入境，當天轉乘高鐵抵達高雄並入住旅館，24日因不適至診所就醫，隔日症狀持續，前往小港醫院急診，登革熱NS1快篩呈陽性，PCR檢驗確認感染登革病毒第3型，已安排住院治療。

衛生局獲報後立即啟動疫情調查及防治，目前同行6人均無疑似症狀，NS1快篩皆為陰性。衛生局提醒醫療院所掌握國際疫情及旅遊史，民眾豪雨後應儘速清除積水，降低病媒蚊孳生風險。

衛生局指出，今年全球登革熱疫情仍嚴峻，受高溫及雨季等極端氣候影響，多地病例數高於近年同期；今年全台境外移入登革熱病例累計數也是近10年同期最高，9成以上來自東南亞，貝里斯為今年首例。

衛生局提醒，民眾出國返台後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉或關節痛、噁心、腹瀉、嘔吐及出疹等症狀，就醫時應主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC）。醫療院所除落實TOCC詢問，也應掌握旅遊國家近期疫情，必要時使用登革熱NS1快篩，並依規定通報。

此外，近期南部豪雨頻繁，戶外積水易形成病媒蚊孳生環境，衛生局呼籲民眾把握雨停後48小時，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家、陽台、頂樓及屋後溝等處，倒除積水並刷洗容器內壁，從源頭降低登革熱傳播風險。