藍白1號擱淺因豪雨淤積航道 明清淤測水深繪安全航道…東琉線照常航行

屏東縣東琉線交通船「藍白1號」今26日船隻擱淺，全力救援3.5小時後拖離擱淺航道，返回岸邊，船上141名旅客及5名船員平安，再另搭船平安抵達琉球。縣長周春米趕到現場並指示交旅處盡速備妥人員及機具，明展開航道清淤，工程進行務必錯開交通船動線，保障安全。

屏縣府研判，連日豪雨挾帶大量土石沖入東港溪，造成出海口航道淤積，中午適逢低潮位，船隻意外擱淺。成功脫困後，航港局、交旅處、海巡、航運業者共同討論評估，明日東琉線航班正常運行，維持從東琉碼頭進出船，交旅處委託清淤廠商進場測量水深，繪製安全航道。

藍白航運所屬「藍白1號」客船今中午11時50分從東港出發，過沒多久發生擱淺，屏東縣政府第一時間接獲通報，在東港碼頭成立應變中心前進指揮所，包括海巡署、航港局及縣府消防局、交通旅遊處等相關單位展開救援，周春米在2時許趕到現場指揮，立委徐富癸也趕來關心救援進度。

由於潮汐需至晚間7時左右才漲潮，團隊試圖拖船救援，起初動用竹筏，但船身沉重拉不動，船公司加入「藍白3號」，拉船的繩索數度斷裂，船仍動彈不得。期間航港局出動巡邏艇在交通船附近守護，透過無線電和船上人員連繫，確保船上人員安全；船公司安排船筏送便當，確認船上冷氣正常運作，安撫乘客情緒。

經不斷嘗試，周春米到場協調後出動拖船，至下午3時48左右，潮水略為上漲，拖船慢慢拉動交通船，一離開擱淺區域，交通船立即發動引擎返回岸邊。周春米登船跟乘客、船員說辛苦，平安脫困。船公司送給每名乘客800元紅包及伴手禮壓驚，此趟船票免費全部退還。

屏東縣府表示，事件調查由航港局南航中心主責辦理，交旅處隨時掌握，以釐清原因及確保航道安全。

「藍白1號」擱淺脫困後，返回東港碼頭，船上141名旅客、5名船員均平安，下船後旅客排隊搭另艘船到琉球。記者劉星君／攝影

「藍白1號」擱淺脫困後，返回東港碼頭，船上141名旅客、5名船員均平安。記者劉星君／攝影

「藍白1號」擱淺脫困後，返回東港碼頭，船上141名旅客、5名船員均平安，下船後旅客排隊搭另艘船到琉球。記者劉星君／攝影