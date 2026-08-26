引進日本東京電力間接活線工法 台電高雄區處辦工安講座深化安全文化

為全面提升配電電網的作業安全，台電高雄區處昨攜手通禹精密公司舉辦工安教育訓練講座，特別邀請日本東京電力公司高級配電維護專員吉田俊介跨海主講，雙方針對日本「架空配電線路間接活線施工法」及實務防護措施展開深入交流，盼打破人為疏失風險，為台灣配電工安注入全新思維。

台電高雄區處長林昶旭表示，工作安全是他接任高雄區處後的首要目標。他指出，吉田專員分享的是工安的心法，面對工作安全絕不能抱持「已經了解」的心態。安全是員工與家人最重要的寶藏，非常感謝吉田專員的無私分享，讓台電人員得以相互學習、截長補短，持續深化台電的工作安全文化。

擁有近24年東電資歷的吉田俊介，目前任職於配電部配電工程中心技術調查組，過去曾從事現場直接活電作業，現則專精於間接活線作業。

吉田在講座中採用互動式教學，開場即引導同仁思考安全的定義，他強調「絕大多數感電災害都是人為疏失造成」。

吉田俊介說明，東京電力公司推動的架空配電線路間接活線施工法，核心理念正是致力於打造一個不依賴人為判斷或行動的作業環境。東電降低事故風險的三大主軸，包含預防事故與糾紛、營造工作人員安全的作業環境，以及提升職場安全意識。

講座現場並針對檢電與掩蔽等專業實務主題進行問答交流，由熟悉配電網路的專業翻譯人員何家瑩進行同步中日翻譯，台日雙方就各自系統特性與現場作法熱烈對話，台電高雄區處期盼透過此次台日交流，持續提升整體工安素養，打造更安全的作業環境。

東京電力公司講師吉田俊介。圖／台電提供