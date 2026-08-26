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影／開航幾分鐘藍白1號客船東港航道擱淺 146人受困3.5小時全數脫困

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影
藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影

往返東港琉球東琉線航班，受到西南氣流影響，交通船停駛3.5天後，船公司今開船，屏東縣政府今中午12時19分接獲通報，藍白航運公司「藍白1號」客船，剛開出東港碼頭後就發生擱淺，船上141名旅客、5名船員，終於在下午3時50分脫困，受困船上約3.5小時，人員均安，無人受傷。

屏東縣府接獲通報後啟動應變機制，與航港局南部航運中心及海巡署南部分署第七巡防區管制處密切聯繫，縣長周春米、立委徐富癸也趕抵現場，現場幾度用拖船、膠筏等協助脫困，後來用拖船加上剛遇到漲潮，終於脫困。

藍白1號船在今天中午11時50分開船，船上旅客說，才剛開出去約兩分鐘就擱淺。琉球鄉民著兩名年幼孩子搭船返家，途中需熱水泡奶粉，受困期間，船公司協助送熱水，在船上泡奶粉。

船公司也有送便當、飲料到船上給旅客。一名旅客說，因為擱淺，船上晃動程度沒有很大，一開始前一個小時的浪比較大。

有旅客提到，船上沒有很暈，現場有廣播通知旅客，但疑似廣播系統沒開，後來船公司有到船艙跟旅客說明。

要回琉球工作旅客趙男說，船上大家都很安靜，「第一次遇到擱淺，是個很難忘的經驗！」

現場歷時約3.5小時全數脫困。縣長周春米說，發生擱淺主要因為連日豪大雨，相關泥土沖刷淤積，現場一開始用藍白客船拖，但因力量不夠，後續請來拖船幫忙，加上潮汐稍微漲潮，順利將船駛開擱淺地方，安全返港，明天會啟動清淤，確保航道安全。

藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影
藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影

旅客先下船，接續排隊等候搭船。記者劉星君／攝影
旅客先下船，接續排隊等候搭船。記者劉星君／攝影

藍白一號靠港後，縣長周春米（左一）登船慰問旅客。記者劉星君／攝影
藍白一號靠港後，縣長周春米（左一）登船慰問旅客。記者劉星君／攝影

藍白一號靠港後，船公司、縣府人員登船慰問旅客。記者劉星君／攝影
藍白一號靠港後，船公司、縣府人員登船慰問旅客。記者劉星君／攝影

旅客先下船，接續排隊等候搭船。記者劉星君／攝影
旅客先下船，接續排隊等候搭船。記者劉星君／攝影

藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影
藍白一號船擱淺後歷時約3.5小時後終於脫困，船隻駛離擱淺處，開回東港碼頭。記者劉星君／攝影

東港 藍白 琉球

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