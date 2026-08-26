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盼讓交安意識更普及 高雄區監理所打造南台灣首座「交通安全教育園區」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提升用路人交通安全知能，打造友善用路環境，交通部公路局高雄區監理所建置「交通安全教育園區」於26日開幕。園區結合室外仿真道路、實車示範與室內科技互動，讓體驗者在安全環境中建立正確交通安全行為，成為南台灣首座交安學習場域。

交通部部長陳世凱表示，為打造符合人本的交通環境，邁向交通零死亡為目標，期待以該園區作為示範點，未來擴及各地。立法委員林岱樺強調未來將優先請高雄市高齡者及學童體驗該園區，讓交通安全意識更加普及。公路局長林福山表示很高興看到南台灣首座交通安全教育園區，期望交通安全教育不只是課堂知識，而是進入日常行為，形成習慣。

高雄區監理所所長馮靜滿表示，園區設置近400坪室外情境體驗區，包括乘車安全示範、無號誌與有號誌路口、標線型人行道以及大型車視野死角與內輪差實車展演。藉由實境模擬，讓大家能練習路口判斷路權、遠離大型車視野死角，強化過路與行走安全；同時也設置130坪室內互動區，包含交通安全桌遊《道路生存戰》、交安翻翻樂／拍拍樂、自行車／微電車AR互動以及安全過路口，透過遊戲化操作讓學習更直覺、更有趣。

馮靜滿再強調，交通安全園區之所以能順利建置，特別感謝交通部及公路局的支持、指導，並感謝靖娟兒童安全文教基金會給予專業諮詢及協助。同時，高雄市政府社會局協助將園區納為115年老玩童幸福專車路線據點，讓更多高齡者重溫交安知識；高雄市政府教育局並將園區訊息轉知高中職以下各級學校，讓交通安全教育順利向下扎根。因此園區可說是公私協力、機關橫向合作的結晶，每個單位在交安議題上都扮演重要角色。

高雄區監理所說明，園區即日起開放團體線上預約，每一場次可服務20人至30人，全程活動約2小時，歡迎學校、機關團體至高雄區監理所官網線上或電話預約蒞臨參訪，親身體驗不同的交通安全學習旅程。

高雄 交通安全 林岱樺

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