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高雄中元普渡食品抽驗 4件防腐劑超量遭處分
中元節將至，高雄市衛生局近日執行中元節應景食品抽驗，在賣場、超市、傳統市場及食品販售場所抽驗74件食品，檢驗發現蛋糕、紅龜粿、豆乾等，共4件防腐劑添加量不符規定。
衛生局今天發布新聞稿表示，此次抽驗品項包括祭祀用食品及休閒食品27件、烤雞、烤鴨及烤魚22件、糕粿13件，以及豆製品、素食製品12件，共74件；依食品類別及產品特性檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑等項目，除4件不合格外，其餘70件皆符合規定。
衛生局指出，4件不合格產品皆為防腐劑添加量與規定不符，包括岡山維真西點麵包廠蛋糕、茄萣區賜福宮市場「郭同樹菜攤」豆乾、明全豆腐店豆乾、哈囉市場紅龜粿等。其中1件已移請轄管衛生局依法處辦，另3件將依食品安全衛生管理法第18條規定裁處。
衛生局提醒，民眾採購中元節祭祀食品應依實際需求適量購買，選擇環境衛生、信譽良好且來源清楚的商家；購買包裝食品時，應確認包裝完整，並留意品名、有效日期、保存方式及製造或負責廠商等標示。
此外，烤雞、烤鴨、烤魚及糕粿等食品祭拜後不宜長時間置於室溫，應儘速冷藏，食用前充分加熱並儘快食用完畢，以降低微生物繁殖及食品中毒風險。
衛生局表示，將持續針對高風險及民眾常購食品進行抽驗稽查，確保食品製造、販售及保存符合規定。民眾可至高雄市衛生局食品衛生專區或食安地圖查詢抽驗結果，如有食品衛生問題，可洽食品衛生科專線07-7134000轉食品衛生科。
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