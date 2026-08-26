影／東琉線藍白航運渡輪擱淺脫困 上百人獲救

屏東東港往返小琉球的東琉線，日前因為西南氣流豪雨停航三天，今天復航首日就傳出渡輪擱淺事故。藍白航運一艘渡輪中午從東港碼頭出港後不久，疑似主機故障漂流到附近淺灘砂壩造成擱淺，船隻突然卡住無法前進。船上當時共有5名船員及141名旅客，合計146人受困船上，消息傳出後，海巡、消防及相關單位立即趕往現場救援，船公司也調派船艇協助拖帶。經救援人員全力搶救，擱淺渡輪終於順利脫困，船上146人平安獲救，現場虛驚一場。

這起事故發生在東琉線停航約3天半後復航首日，連日西南氣流及豪雨造成東港溪大量泥沙沖積，出海口航道狀況受到影響，也讓渡輪進出港面臨風險。相關單位後續將進一步釐清擱淺原因及航道安全狀況。

屏東東琉線藍白航運一艘渡輪中午從東港碼頭出港後不久，疑似主機故障漂流到附近淺灘砂壩造成擱淺，船上當時共有5名船員及141名旅客，經救援人員全力搶救，擱淺渡輪終於順利脫困，船上人員平安獲救。記者劉學聖／攝影