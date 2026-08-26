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影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援
屏東東港往返小琉球的東琉線今天中午傳出船舶疑似擱淺事故，一艘藍白航運渡輪擱淺在出海口動彈不得，船上載有上百名乘客，一度受困海上，現場情況相當緊急。
據了解，渡輪航行途中疑似因這幾天豪雨形成沙壩影響，船舶發生擱淺，無法順利航行，船上大批旅客被迫留在船上等待救援。消息傳出後，相關單位立即啟動海難應變機制，海巡及救援單位陸續趕往現場協助。
由於船上人數眾多，救援行動受到海象、船舶位置及現場風浪影響，目前救援人員正全力處理，並以確保船上乘客安全為優先。
現場可見，受困旅客在船上等待救援，部分民眾神情焦急，救援船艇陸續接近事故船舶，現場氣氛緊張。
目前事故詳細原因、船上確切人數，以及是否有人受傷，仍待相關單位進一步確認。
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