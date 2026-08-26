影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

年底九合一選舉逼近，連江地方檢察署新任主任檢察官賴穎穎今日抵達馬祖履新，在檢察長劉俊杰監誓及全體同仁見證下完成就職宣誓，賴穎穎具有11年檢察實務經驗的，曾偵辦毒品、重大詐欺、金融及貪瀆等案件，並曾破獲國內首宗第二類電信事業負責人勾結詐團案件，打擊詐欺與查緝跨境犯罪經驗豐富。

2026-08-26 12:23