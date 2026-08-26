從電信門號揪出詐團 賴穎穎任連江地檢主任檢察官迎戰詐毒選舉犯罪

年底九合一選舉逼近，連江地方檢察署新任主任檢察官賴穎穎今日抵達馬祖履新，在檢察長劉俊杰監誓及全體同仁見證下完成就職宣誓，賴穎穎具有11年檢察實務經驗的，曾偵辦毒品、重大詐欺、金融及貪瀆等案件，並曾破獲國內首宗第二類電信事業負責人勾結詐團案件，打擊詐欺與查緝跨境犯罪經驗豐富。

賴穎穎為司法官班第54期結業，畢業於國立政治大學法律學系及刑法組碩士班，任職檢察官期間，曾偵破多起運毒案件，不僅追查毒品來源，也持續向上溯源、橫向追查共犯及境外貨主，展現跨境犯罪偵查能力。

在打詐工作方面，賴穎穎曾鍥而不捨追查詐騙集團犯案設備，查出國內首宗第二類電信事業負責人與詐團勾結案件，成功阻止業者持續大量核發電信門號供詐團使用，並促請國家通訊傳播委員會強化電信業者落實「認識你的客戶」（KYC）機制，建立司法與行政監管合作的防詐網絡。

此外，她也曾追查醫院客房服務員大量洩漏逾百筆個資供詐團申辦動滋券案件，及時阻止病患個資遭不法利用。

除了詐欺與毒品案件，賴穎穎也具備查辦重大貪瀆、工程採購弊案經驗。她曾偵辦中科院自動化防禦、遙控槍塔武器系統及鵬園院區工程採購案件，查出中科院人員涉嫌與廠商勾結、量身訂製有利規格或洩漏採購文件，並進一步追查廠商從中國大陸進口低階製品，在台加工後出口的相關詐欺情事。

她另曾偵辦中油桃園煉油廠工場長涉貪案，查出收賄及接受廠商長期提供餐飲、旅遊等利益；擔任執行科檢察官期間，也從異常診斷證明追查出醫師長期替受刑人開立不實診斷證明，協助逃監的偽造文書案件。

賴穎穎的辦案表現曾獲肯定，113年獲法務部「優良檢察官事蹟表揚」，114年獲頒「新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人士」。她同時投入法律教育與研究，曾擔任臺灣警察專科學校、警察特考班及在職警察訓練講師，並於114、115年間參與最高檢察署《日本檢察實務》共同著作，研究日本裁判員制度。

劉俊杰在就職典禮後期勉勵賴穎穎，珍惜赴離島馬祖服務的難得機會，儘速熟悉連江縣四鄉五島的生活環境、治安及選舉情勢，發揮專業與辦案經驗，依法偵辦詐欺、毒品、妨害選舉等犯罪，守護馬祖治安與乾淨選風。

劉俊杰也期許賴穎穎與警察、調查、憲兵、政風、移民、海巡，以及連江縣政府、馬祖防衛指揮部等單位保持密切聯繫，強化橫向合作，共同投入犯罪偵查、司法保護及法治教育工作，守護馬祖居民的安全與權益。