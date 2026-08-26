屏東豪雨積淹水災情嚴重 佛教界送1300份愛心便當到災區

受到低壓帶及西南風影響屏東連日降下豪大雨，各地傳出積淹水災情，部分地區交通受阻，民眾有生活物資需求。台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會25日號召100多名志工投入救災服務，從備餐、物資整理到運送，協助受災民眾度過難關。

志工們製作了1300份便當，並準備1300份餅乾及100箱礦泉水，並由屏東縣佛教會理事長見引法師、中華佛教比丘尼協進會副理事長徹宗長老率領，送往佳冬鄉塭豐村、燄溫村等災區。護法會長簡誠漢也將100份便當送往泰武鄉馬仕部落。

見引法師表示，連日豪雨造成嚴重災情，尤其佳冬鄉有的地方水淹至一層樓高，居民無法做飯，志工們將愛心便當、乾糧與礦泉水送到居民手中，解決三餐問題，希望讓災民感受到溫暖，盡快恢復正常生活。

佳冬鄉長賴文一說，非常感謝各佛教團體送物資到佳冬鄉，讓鄉民能享用熱騰騰的便當，填飽肚子後才能恢復家園。泰武鄉長潘明福說，佛教團體雪中送炭，用民生物資與便當溫暖鄉民的心，陪伴大家一起度過難關。

見引法師表示，積淹水時一般車輛難以深入災區，影響物資運送，未來計畫購置動力救生艇及水上摩托車等救災裝備，遇到積淹水災情可投入水域救援效率，並將物資盡速送到民眾手中。也期盼各界持續關心受災地區，攜手陪伴民眾度過難關。

台灣佛教總會、中華比丘尼協進會及屏東縣佛教會25日號召100多名志工製作便當、運送物資到屏東災區，協助民眾度過難關。圖／屏東縣佛教會提供

護法會長簡誠漢（左二）率隊送往泰武鄉馬仕部落。圖／屏東縣佛教會提供