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高雄車道變河道 屏東溪水吞人

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
高雄市鼓山三路昨凌晨再度積水，一家產後護理之家地下室積水及腰，水退後泡水車身、牆面留下汙漬水痕。記者張議晨／攝影
高雄市鼓山三路昨凌晨再度積水，一家產後護理之家地下室積水及腰，水退後泡水車身、牆面留下汙漬水痕。記者張議晨／攝影

南部昨依然豪雨不斷，高雄多條道路淹成河流，鼓山一家產後護理之家地下室廿多輛車泡水，還有八旬婦人疑騎車不慎落水死亡；豪雨釀土石流淹沒台鐵軌道，南迴線列車預計停駛至今凌晨。屏東山區土石鬆軟、沿海部分地區積水未退等釀交通受阻，春日鄉全鄉及三地門鄉、南州鄉、佳冬鄉、東港鎮部分村里今仍停止上班、停止上課。

中央氣象署統計，昨晚凌晨零時許，高雄左營、仁武等行政區，時雨量達六十毫米，左營測站至昨晚六時許，累積雨量更達二八一毫米，仁武累積雨量有二三五毫米，全台累積雨量前十名都在高雄、屏東測站。

高雄鼓山三路昨四度流出黃泥水，鄰近的翠華路、馬卡道路一帶凌晨淹水，轄區里長深夜廣播提醒注意，而某產後護理之家疑來不及裝設防水閘門，黃泥水沖入地下一樓，水深約一半車身高，逾廿部汽車泡水，業者商請區公所、消防局協助抽水。

大社區與楠梓區交界的中圳溪溝堤防崩塌，約八十公尺的堤防道路崩毀，已難以通行；楠梓區大學南路路基掏空下陷，長約十公尺、深約五十公分，總面積幾乎占據一整個車道，市府緊急灌漿填平。

大樹區八十二歲陳姓婦人前晚騎車外出，昨上午被發現陳屍在大樹區竹寮路旁的池塘，頭還戴安全帽，檢警研判可能騎機車路過池塘不慎摔入。

屏東受豪大雨影響，土石流淹沒台鐵屏東枋山至枋野間軌道，搶修不易，原定昨下午搶通，改至今凌晨零時許，南迴線列車因此停駛影響十五班車次；張姓夫妻騎電動代步車雙載在萬丹鄉萬新大橋附近下涵洞被溪水沖走，張妻獲救，但丈夫歷經兩天搜尋仍無下文。

高雄 車道 屏東 豪雨

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