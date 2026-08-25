澎湖花火節雨中謝幕 700台無人機燈光秀吸睛

長達四個多月的澎湖國際海上花火節，今晚在施放720秒煙火和700台無人機燈光秀以及金曲樂團與實力女聲眾星雲集，近萬名民眾在雨中共同見證花火謝幕，並期待明年再見。

澎湖國際海上花火節，今晚在馬公觀音亭園區盛大迎來年度最終場，澎湖副縣長林皆興、議長陳毓仁、澎湖防衛部指揮官陳俊源與行政院南部服務中心副執行長顏子傑等人，與現場近萬名民眾一起見證花火的閉幕。

澎湖國際海上花火節，除了「七龍珠Z」主題700台無人機燈光秀最後一次升空，海上煙火也加碼至720秒展演，象徵澎湖的「海豚」無人機也首度亮相，澎湖縣青少年交響樂團、療癒系歌手林凡、實力女聲陳芳語Kimberley及金曲樂團麋先生MIXER，在雨中輪番登台，以最強卡司、最華麗光影為花火節畫下震撼句點，熱愛澎湖的麋先生MIXER，希望未來能有更多的機會再到澎湖來演出。

林皆興以「感動與珍惜」為花火節作最佳的詮釋，感動在四個多月的日子裡，來自海內外的遊客不畏風雨，前來欣賞美麗的花火，而33場的花火與無人機展演，將是每位參與的遊客最美好的回憶，期盼明年再來。

澎湖縣政府表示，「2026澎湖國際海上花火節－七龍珠Z澎湖夏日花火大會」，自今年5月4日至8月25日舉行，除了觀音亭主場外，也分別在其他5鄉推出地方場，總共舉辦33場次。