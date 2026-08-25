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金門大雨未歇又迎沙德爾颱風 東半島雨量破200毫米、路樹接連倒塌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，颱風未至，但金門昨日至今天上午受到低壓帶及西南風增強影響，東半島雨勢猛烈，金沙鎮24小時累積雨量突破200毫米，金湖地區傳出2起路樹倒塌。圖／民眾提供
今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，颱風未至，但金門昨日至今天上午受到低壓帶及西南風增強影響，東半島雨勢猛烈，金沙鎮24小時累積雨量突破200毫米，金湖地區傳出2起路樹倒塌。圖／民眾提供

中央氣象署今天最新資料顯示，今年第18號颱風「沙德爾」已生成，預測路徑將通過台灣北部，雖目前各國預測路徑差異不大，但颱風外圍環流及颱風尾後續仍可能影響金門，金門縣政府已要求各單位提高警覺、加強防颱整備。金門昨日至今天上午則受到低壓帶及西南風增強影響，東半島雨勢猛烈，金沙鎮24小時累積雨量突破200毫米，創下今年該地區觀測最大雨量。

截至今天上午8時，沙德爾颱風中心位於北緯26.0度、東經132.2度，以每小時約21公里速度移動，近中心最大風速43公尺、瞬間最大陣風53公尺，七級風半徑達220公里。依目前各國預測路徑，颱風可望通過台灣北部，金門仍須留意後續外圍環流及颱風尾影響。

金門氣象站主任林依締表示，金門昨日下午至今天上午持續降下大雨，其中東半島雨勢最為明顯，金沙鎮24小時累積雨量已逾200毫米，金湖鎮約200毫米，氣象站所在的金城鎮也超過100毫米，是今年以來金門部分地區觀測到的最大雨量。

受到強降雨影響，金門部分地區一度出現積淹水情形，不過隨著今天上午雨勢逐漸減弱，多數地區積水也陸續消退。林依締指出，熱帶性低氣壓今天清晨已逐漸減弱，預料金門雨勢將較昨晚明顯緩和，但沙德爾後續路徑仍有待觀察，要等到明日後情勢才會較明朗。

林依締表示，沙德爾預測將通過台灣海峽北部，颱風本體雖未直接朝金門而來，但颱風影響台灣後，外圍環流及颱風尾仍可能對金門造成影響，目前研判較需注意的時間落在28、29日前後。

因應颱風可能帶來的強風及雨勢，縣長陳福海已要求相關單位主動強化防颱準備；工務處將加強抽水站及移動式抽水機測試、保養，並督導養工所及各鄉鎮公所清理水溝；城鄉發展處則加強工程及招牌安全管理，產業發展處督導林務所加強道路巡查，及早處理危木、枯枝，另要求各單位檢測、保養列管發電機，以備停電時緊急應變。林務所從昨晚到今天早上共接獲2起黃海路上的路樹倒塌通報，都約在20分鐘後移除處理。

金門縣消防局也已密切掌握颱風動態，函請各單位提高警覺並加強整備，透過各項通聯方式與相關單位保持聯繫，掌握災情及救災資源，必要時將成立災害應變中心，全力投入防救災工作。

今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，預測路徑將通過台灣北部，雖目前各國預測路徑差異不大，但颱風外圍環流及颱風尾後續仍可能影響金門，金門縣政府已要求各單位提高警覺、加強防颱整備。圖／取自氣象署官網
今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，預測路徑將通過台灣北部，雖目前各國預測路徑差異不大，但颱風外圍環流及颱風尾後續仍可能影響金門，金門縣政府已要求各單位提高警覺、加強防颱整備。圖／取自氣象署官網

今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，預測路徑將通過台灣北部，颱風外圍環流及颱風尾後續可能影響金門，金門縣政府已要求各單位提高警覺、加強防颱整備。圖／縣府提供
今年第18號颱風「沙德爾」（SAUDEL）已生成，預測路徑將通過台灣北部，颱風外圍環流及颱風尾後續可能影響金門，金門縣政府已要求各單位提高警覺、加強防颱整備。圖／縣府提供

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