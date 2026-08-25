漁業災損浮現！高雄魚塭養殖全品項現金救助 邱議瑩籲從寬認定

受到此波豪雨影響，高雄多處養殖魚塭傳出漫淹或魚隻外流造成災損，行政院允諾養殖漁業「全品項」災害現金救助，8月26日起受理申請。

海洋局指出，市長陳其邁成功爭取魚塭養殖「全品項」納入災害現金救助範圍，自8月26日起受理申請至9月8日止，養殖漁民攜帶身分證、養殖漁業登記證、放養量申報書等文件，並將災損拍照存證向魚塭所在的區公所辦理漁損申報。

立委邱議瑩認為，魚塭一旦漫淹，魚隻可能直接被水沖走，往往沒有足夠死魚或剩餘魚隻可供清點，因此她呼籲政府從寬認定，並給予新舊貸款一年無息貸款，泡水設備也要一併納入協助。

邱議瑩說明，這次豪雨造成農漁民生產設備泡水、復耕復養成本增加，現行救助措施仍有進一步補強空間，針對受災農漁民，不論既有貸款或災後新增貸款，都應提供一年無息協助，降低復耕、復養期間的資金壓力。

此外，農漁業經營所需的農業機械、發電機組等設備，若因此次豪雨淹水受損，也應納入專案協助範圍，協助農漁民儘速恢復生產。