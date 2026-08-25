去年3萬今年加倍6萬 世華金門分會姐妹助家扶學子圓大學夢

金門學子升讀大學，往往需要離開熟悉的家鄉、獨自赴台求學，除了學雜費、住宿與交通等開銷，還得張羅生活用品，對經濟弱勢家庭而言是一筆不小的負擔。世界華人工商婦女企管協會金門分會昨日前往金門家扶中心，捐贈「大專新鮮人獎助學金」6萬元，協助即將離鄉求學的家扶青年做好出發準備。

世界華人工商婦女企管協會金門分會會長洪秀暖率世華姊妹到場，由金門家扶中心主任洪依帆代表接受捐款。洪秀暖表示，希望在卸任前，還能「再為需要幫助的人多做一件事」，因此今年將助學金由去年的3萬元加碼至6萬元，希望減輕孩子踏入大學後的經濟壓力，也讓他們在陌生環境展開新生活時，多一分準備與安心。

洪秀暖說，許多世華姊妹本身都有離鄉在外打拚的經驗，更能體會孩子獨自赴台求學的不容易。大學新鮮人除了面對學費、住宿費及交通費，初到外地也需要添購生活用品，每一項都是家庭必須面對的支出，「希望這筆錢能讓孩子在展開大學生活時，多一分準備，也多一分安心。」

她認為，教育是孩子改變自己與家庭未來的重要力量，這次捐款不只是世華姊妹共同的心意，也希望藉此拋磚引玉，讓更多人關心經濟弱勢家庭子女的升學需求。她也期盼孩子未來有能力時，能將曾經獲得的幫助化為回饋社會的力量，讓善意繼續傳下去。

洪依帆表示，世華金門分會成立以來，持續陪伴家扶兒少成長，從才藝培育、課輔班、節慶關懷到冬暖園遊會義賣等活動，都能看到世華姊妹的身影，近年更持續響應「大專新鮮人獎助學金」，依照孩子不同成長階段的需求提供支持。

洪依帆指出，世華分會去年捐贈3萬元，今年進一步加碼至6萬元，不僅是金額增加一倍，也協助家扶順利達成今年大專新鮮人獎助學金計畫目標。對即將離鄉赴台求學的孩子而言，這份支持除了減輕家庭升學負擔，也讓孩子知道，在成長與追夢的路上，始終有人願意陪伴。

金門家扶中心每年於畢業季啟動「大專新鮮人獎助學金」計畫，盼協助扶助家庭因應學雜費、住宿、交通及生活等開銷，讓孩子不因家庭經濟條件而放棄升學機會。家扶也呼籲社會各界持續投入，陪伴金門青年走過離鄉求學的重要人生階段。

世界華人工商婦女企管協會金門分會長洪秀暖（右四）率世華姊妹前往金門家扶中心，捐贈「大專新鮮人獎助學金」6萬元。圖／金門家扶中心提供

世界華人工商婦女企管協會金門分會長洪秀暖（右）率世華姊妹前往金門家扶中心，捐贈「大專新鮮人獎助學金」6萬元，金門家扶中心主任洪依帆（左）回贈感謝狀。圖／金門家扶中心提供