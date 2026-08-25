淹怕了？高雄鼓山暴雨下整天 多輛汽車開上台鐵人行道躲淹水

高雄受到西南風及低壓帶影響，今天凌晨起持續出現強降雨，多區傳出道路積水、淹水，鼓山區翠華路、馬卡道路一帶出現黃泥水，還有月子中心地下室進水，30多輛車水淹半個車身高，周邊住宅區車主憂心豪雨再造成淹水，急著將車開上地勢較高的台鐵綠園道沿線人行道，但警方提醒，人行道非開放停車地點，呼籲車主盡早移車。

高雄市鼓山區銘傳路、翠華路今天凌晨1時許淹水，翠華路宛如小河，銘傳路淹水上騎樓，附近居民半夜被大雨驚醒，見成條巷道水流湍急，直嘆「我家門前有小河，真的是一片混亂」、「太可怕了」。

位於翠華路、逢甲路口的產後護理之家，黃泥水灌入地下室，消防人員到場時，地下一樓已水淹約半個車身高，估計內部有30多輛車泡水，今天上午區公所、消防隊及月中業者動用多部抽水機，抽了一整個上午積水才退去，不少車主趕到地下室查看車輛，見愛車有一半泡水欲哭無淚。

今天上午到下午1時許，高雄市區仍豪雨不斷，鼓山三路四度瀰漫黃泥水，由於周邊地勢低窪，有車主憂心車輛泡水，紛紛將汽車開往翠華路、馬卡道路之間的台鐵綠園道人行道上停放，自九如四路到逢甲路口，都可見綠園道上人行道停滿車輛，成豪雨期間的特殊景觀。

不過，台鐵綠園道為人行道，依法不能停車，也非高雄市政府公告因豪雨開放臨停地點，警方提醒，馬卡道路汽車停放於人行道情形，非屬本次豪雨交通局公告可停車處所，但考量本次鼓山區豪雨部份路段積水，待雨勢減緩會通知車主駛離，防災期間以勸導為主。