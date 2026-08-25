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連3震！東南部海域再發生4.2有感地震 綠島最大震度2級

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

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台灣東南海域發生規模5.8地震 高雄收到國家級警報後約10秒有感

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

台灣東南海域今天下午3時發生有感地震，中央氣象署初步測得芮氏規模5.8，震央位於台東縣政府東南東方約48公里的台灣東南部海域，地震深度13.1公里，預估南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，以及宜蘭、花蓮、台東等地區可能達3級以上震度。

高雄地區在國家級警報發布後約10秒，民眾陸續感受到明顯搖晃，高雄市消防局表示，目前尚無災情傳出。

由於高雄近日受到連日豪雨影響，山區土石含水量高、地質較為鬆動，高雄市消防局已通知各相關分隊提高警戒，留意山區是否因地震引發落石、土石滑落或其他災情。

消防局目前持續掌握各地狀況，並提醒民眾，若身處山區或鄰近邊坡地區，應注意周遭環境變化，避免前往可能有落石或土石崩塌疑慮的區域。

台東外海今天下午發生規模5.8地震，台東縣最大震度4級。圖／擷取自中央氣象署
台東外海今天下午發生規模5.8地震，台東縣最大震度4級。圖／擷取自中央氣象署

高雄 國家級警報 地震

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