台灣東南海域發生規模5.8地震 高雄收到國家級警報後約10秒有感

台灣東南海域今天下午3時發生有感地震，中央氣象署初步測得芮氏規模5.8，震央位於台東縣政府東南東方約48公里的台灣東南部海域，地震深度13.1公里，預估南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，以及宜蘭、花蓮、台東等地區可能達3級以上震度。

高雄地區在國家級警報發布後約10秒，民眾陸續感受到明顯搖晃，高雄市消防局表示，目前尚無災情傳出。

由於高雄近日受到連日豪雨影響，山區土石含水量高、地質較為鬆動，高雄市消防局已通知各相關分隊提高警戒，留意山區是否因地震引發落石、土石滑落或其他災情。

消防局目前持續掌握各地狀況，並提醒民眾，若身處山區或鄰近邊坡地區，應注意周遭環境變化，避免前往可能有落石或土石崩塌疑慮的區域。