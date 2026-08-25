澎湖長照車失控自撞圍牆 2老婦受傷送醫

澎湖縣馬公市澎25號道今天中午發生車禍，1輛長期照顧服務車由司機載2名老婦人，不明原因失控，自撞路邊圍牆，造成車內2名老婦受傷，其中87歲婦人一度受困車內，消防人員到場後使用長背板等器材合力救援，順利將人救出送醫，2婦人意識清楚，確實車禍原因由馬公警方調查中。

澎湖縣消防局今天中午12時許接獲報案，指馬公市澎25號道烏崁往鎖港方向發生車禍，有人受困車內，立即派遣澎南及馬公分隊，共出動救護車及器材車4車9人趕往救援。

消防人員抵達現場後，發現是長照服務車自撞路邊圍牆，車頭損毀，車內共有3人，男性司機未受傷，2名分別70歲、87歲老婦手腳多處擦傷，意識清楚。

其中87歲婦人一度受困車內，消防人員立即使用長背板等器材展開救援，於中午12時25分將她救出，將2婦人送往三軍總醫院澎湖分院治療。警方表示，詳細車禍原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。