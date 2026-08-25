屏東視察災損 卓榮泰：農業全品項救助、住家比照颱風米克拉標準

行政院長卓榮泰今天前往屏東縣南州鄉苦瓜園勘災表示，農業部已宣布全品項辦理現金救助與低利貸款，也將引進技術服務加強抗災設備；住家淹水補助比照颱風米克拉標準。

卓榮泰勘災表示，農業部昨天已宣布全品項救助，且已達天氣參數免勘，對肥料、資材等補助，也有新台幣2萬到3萬不等，期待農業部用最快速度發放補助。南州苦瓜產量占全台3分之1，且屏東仍有許多農作物，未來如何復耕，除了補助以外，也要讓技術服務團隊進來，加強抗災性設備。

針對住家淹水，卓榮泰表示，屏東縣此次淹水戶將近8000戶。中央將比照米克拉相同標準，30到50公分給予1萬元家電補助，超過50公分者，除了原本2萬元補助，加上1萬元家電補助，等於中央對淹水50公分以上住家補助3萬元。農損與住家淹水補助都要「從速、從寬、從優」。

卓榮泰提及，今年中央政府總預算雖然延遲300多天，現已審理完成，可以起步向前走。請屏東縣長周春米一同提攜縣民，共同度過重大水患事件。

勘災現場大雨持續落下，6甲大苦瓜園泡在水中。南州蔬菜產銷第1班班長李進發表示，雨連下2週，造成苦瓜腐根，這批作物全軍覆沒，估計損失40至50萬元，要等天氣轉晴才能整地。近幾年氣候異常，瓜類作物受不了連日大雨，希望公部門投入資源，協助克服極端氣候。