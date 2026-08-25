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民眾質疑豪雨仍上班課 陳其邁：依氣象署預報資料做判斷決策
高雄豪雨持續，市區今天恢復正常上班課，有民眾質疑停班課標準，對此，高雄市長陳其邁表示，市政府依氣象署預報等相關資料做判斷及決策，同時提醒民眾注意安全及留意氣象資料。
總統賴清德、高雄市長陳其邁等人今天中午到高雄市永安區公所，視察永安北溝排水治理計畫。會後有媒體詢問陳其邁，「今天還是下雨一整天，市民說今天怎麼沒有停班課？」
陳其邁表示，市政府根據氣象署預報等相關資料做判斷及決策，但像這種大豪雨，有時在雨量預測上，會有一點落差，另提醒民眾，下大雨時，無論是外出或身處低窪地區等，都要注意安全。
陳其邁說，今天雨一下大、一下停，市政府會持續關注氣象資料，並會持續密切關注抽水機、水閘門及滯洪池等相關設施的運作。
陳其邁再提醒，民眾於氣候不穩定時，要隨時留意氣象資料，尤其是市政府若發布撤離等相關警示，市政府將採取強制措施，希望民眾也能配合施行。
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