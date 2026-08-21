快訊

插旗台灣近一年 阿提哈德航空降落前廣播「歡迎回到中國台灣」引眾怒

又有致癌苦茶油！彰化擴大抽驗22件 4款超標下架回收

減稅大禮包！立院三讀所得稅法明年報稅適用 未成年子女免稅額增加50%

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄城市書展9月登場 70家獨立書店齊聚總館

中央社／ 高雄21日電

2026高雄城市書展將於9月19、20日在高雄市立圖書館總館登場，今年串聯書店、書市與圖書館，集結全台70家獨立書店，並規劃講座、閱讀體驗及文化市集。

高市圖今天透過新聞稿表示，今年策展主題為「Reading Commons」，此屆城市書展活動時間為每天下午1時至7時，並以「Where Books Bring PeopleTogether／護你愛讀冊，陪你行世界」策展概念，希望讓閱讀不只停留在個人閱讀，也成為城市交流及人與人連結的媒介。

高市圖館長李金鴦表示，閱讀是個人探索心靈的過程，也是城市彼此理解與交流的開始，今年以「Reading Commons」為核心，凝聚圖書館、獨立書店及在地閱讀社群力量，讓不同生命經驗與觀點在書展中交會，進一步讓閱讀融入城市生活。

此屆書展規劃精彩講座、港灣書市、特別企劃等3大主軸。其中「港灣書市」邀集來自北中南東70家獨立書店參與，包括高雄在地25家，涵蓋基隆、台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、屏東、宜蘭、花蓮及台東等地，呈現各地選書特色與文化觀點，現場並設置迷你沙龍、奈米沙龍及交流休憩區。

「精彩講座」則涵蓋文學、藝術、電影、教育及閱讀文化，並邀請日本、韓國文化與閱讀領域代表參與，包括日本高梁市、北九州市漫畫博物館、NHK導演柴田昌平、角川武藏野博物館，以及韓國人權繪本作家權潤德、坡州圖書館訪團等，拓展國際閱讀視野。

此外，書展也安排草地說故事、讀劇、音樂演出及飲食市集，結合東南亞文化與世界風味，讓民眾透過文字、聲音、表演及味覺感受多元文化。

高雄 書店

延伸閱讀

中興文創今夏最潮盛事「2026宜蘭潮流文化藝術祭」 活動全攻略

【2026聲浪藝術節】日本心靈歌姬夏川里美9月首登恆春劇場館！用療癒美聲連結島嶼情感

【2026聲浪藝術節】日本心靈歌姬夏川里美9月首登恆春劇場館！

boven高雄鹽埕8/19試營運！在叁捌地方生活從一本雜誌打開一座城市

相關新聞

高雄肉品市場明年起停止屠宰 半夜不再傳出殺豬淒厲聲

高雄肉品市場遷移案爭議多年，高市議會定期大會今天開幕，市長陳其邁今日在副議長曾俊傑及國民黨團總召黃香菽等議員面前承諾，年底確定轉型冷鏈、物流，明年起不再殺豬。

高雄環保局：廢棄鋰電池仍存風險 回收端不可混放

鋰電池目前廣泛應用在各類3C產品，高雄市環保局提醒，即使產品已無法正常使用仍存殘餘電力，若電池被擠壓短路都可能產生高溫。...

屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。