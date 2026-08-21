高雄城市書展9月登場 70家獨立書店齊聚總館

2026高雄城市書展將於9月19、20日在高雄市立圖書館總館登場，今年串聯書店、書市與圖書館，集結全台70家獨立書店，並規劃講座、閱讀體驗及文化市集。

高市圖今天透過新聞稿表示，今年策展主題為「Reading Commons」，此屆城市書展活動時間為每天下午1時至7時，並以「Where Books Bring PeopleTogether／護你愛讀冊，陪你行世界」策展概念，希望讓閱讀不只停留在個人閱讀，也成為城市交流及人與人連結的媒介。

高市圖館長李金鴦表示，閱讀是個人探索心靈的過程，也是城市彼此理解與交流的開始，今年以「Reading Commons」為核心，凝聚圖書館、獨立書店及在地閱讀社群力量，讓不同生命經驗與觀點在書展中交會，進一步讓閱讀融入城市生活。

此屆書展規劃精彩講座、港灣書市、特別企劃等3大主軸。其中「港灣書市」邀集來自北中南東70家獨立書店參與，包括高雄在地25家，涵蓋基隆、台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、屏東、宜蘭、花蓮及台東等地，呈現各地選書特色與文化觀點，現場並設置迷你沙龍、奈米沙龍及交流休憩區。

「精彩講座」則涵蓋文學、藝術、電影、教育及閱讀文化，並邀請日本、韓國文化與閱讀領域代表參與，包括日本高梁市、北九州市漫畫博物館、NHK導演柴田昌平、角川武藏野博物館，以及韓國人權繪本作家權潤德、坡州圖書館訪團等，拓展國際閱讀視野。

此外，書展也安排草地說故事、讀劇、音樂演出及飲食市集，結合東南亞文化與世界風味，讓民眾透過文字、聲音、表演及味覺感受多元文化。