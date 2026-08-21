高雄肉品市場明年起停止屠宰 半夜不再傳出殺豬淒厲聲

高雄肉品市場遷移案爭議多年，高市議會定期大會今天開幕，市長陳其邁今日在副議長曾俊傑及國民黨團總召黃香菽等議員面前承諾，年底確定轉型冷鏈、物流，明年起不再殺豬。

高雄肉品市場從1960年使用至今，因位處三民區民族路精華地帶，居民不斷陳情市區屠宰不合時宜，啟用一甲子面臨遷移爭議，每次議會質詢都是三民區議員關注焦點。

高雄市議會第四屆第八次定期會今天開幕，市長陳其邁循往例率團隊拜會議會三黨團與正副議長，在國民黨團與副議長曾俊傑辦公室均談及肉品市場轉型案。

國民黨總召黃香菽說，三民區肉品市場遷建案原本是陳其邁的遺憾，昨日得知已經定案，未來將轉型冷鏈物流，不再殺豬拍賣。

副議長曾俊傑抱怨，身為三民區議員，常被選民罵「殺豬都有臭味，到底何時要遷走？」屠宰場遷建案只差臨門一腳，期盼市長在任期內明確提出停止屠宰的政策，改善居民生活品質。

陳其邁回應，肉品公司明年起停止屠宰，相關工會已經協調差不多，未來黃線捷運完工，勢必帶動灣仔內地區的繁榮與發展。