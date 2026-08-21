快訊

省1年學費！兒在美3年讀完大學 陳幸妤：我都叫小孩要節儉

獨／竹縣某高職傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

聽新聞
0:00 / 0:00

往返小琉球風浪大 部分航運下午提早收班

中央社／ 記者李卉婷屏東縣21日電

受到低壓帶影響，屏東大雨不斷，往返小琉球間航線風浪漸大，藍白航、泰富及大福航運宣布今天提早收班、22日則航班正常。

受西南風偏強、低壓帶影響，中央氣象署針對屏東縣發布大雨特報，屏東從昨天晚上就大雨不斷，往返小琉球間航線浪高達1.5公尺。為航行安全，部分船公司調整下午航班。

依藍白航運公告，今天東港往小琉球最末班船為下午3時20分、小琉球往東港則是下午4時，22日正常行駛；泰富航運東港往小琉球最末班船為下午3時30分、小琉球往東港則為下午4時10分，22日航班正常、23日視海況公告；大福航運末班船不行駛；東琉線聯營處則正常航行。

洪姓民宿業者告訴中央社記者，有陸續接到旅客詢問小琉球天氣及船班資訊的電話，民宿端也會隨時掌握航班異動資訊，在第一時間提供給預定旅客，以便安排後續行程。

小琉球 航運

延伸閱讀

今起中南部豪大雨狂轟4天 沙德爾颱風下周這時恐影響台灣天氣

中秋及教師節連假離島航線第二波加班機 8月26日開放訂位

未來4天雨彈狂轟中南部 粉專估「沙德爾」抵沖繩海域達強颱⋯恐影響到台灣

強西南風+低壓帶 台南、高雄下午大雷雨續轟

相關新聞

高雄環保局：廢棄鋰電池仍存風險 回收端不可混放

鋰電池目前廣泛應用在各類3C產品，高雄市環保局提醒，即使產品已無法正常使用仍存殘餘電力，若電池被擠壓短路都可能產生高溫。...

屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。