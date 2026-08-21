往返小琉球風浪大 部分航運下午提早收班

受到低壓帶影響，屏東大雨不斷，往返小琉球間航線風浪漸大，藍白航、泰富及大福航運宣布今天提早收班、22日則航班正常。

受西南風偏強、低壓帶影響，中央氣象署針對屏東縣發布大雨特報，屏東從昨天晚上就大雨不斷，往返小琉球間航線浪高達1.5公尺。為航行安全，部分船公司調整下午航班。

依藍白航運公告，今天東港往小琉球最末班船為下午3時20分、小琉球往東港則是下午4時，22日正常行駛；泰富航運東港往小琉球最末班船為下午3時30分、小琉球往東港則為下午4時10分，22日航班正常、23日視海況公告；大福航運末班船不行駛；東琉線聯營處則正常航行。

洪姓民宿業者告訴中央社記者，有陸續接到旅客詢問小琉球天氣及船班資訊的電話，民宿端也會隨時掌握航班異動資訊，在第一時間提供給預定旅客，以便安排後續行程。