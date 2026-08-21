高雄環保局：廢棄鋰電池仍存風險 回收端不可混放

鋰電池目前廣泛應用在各類3C產品，高雄市環保局提醒，即使產品已無法正常使用仍存殘餘電力，若電池被擠壓短路都可能產生高溫。回收端也要避免與一般垃圾跟金屬物混放。

鋰電池已廣泛使用於手機、筆電、電動工具、行動電源及各類電子產品，便利生活的同時，也伴隨一定安全風險，疑似鋰電池引發火警事件時有出現。高雄市政府環保局提醒，鋰電池安全不能只關注「怎麼回收」，更要從日常使用及廢棄後的處理開始注意。

環保局今天指出，首先日常使用要注意，使用鋰電池產品時，應使用原廠或符合規格的充電設備，避免長時間充電，也不要使用外觀破損、膨脹或異常發熱的電池。

第二，廢棄鋰電池要妥善回收，若鋰電池出現膨脹、破裂、漏液、異常發熱、異味或冒煙等情形，切勿自行拆解、擠壓或繼續使用，應落實「分類、絕緣、回收」3原則，避免與一般垃圾或金屬物品混放。若發現電池有膨脹、破損、漏液、異常發熱或冒煙等情形，切勿自行拆解、擠壓或投入垃圾及一般回收物，應交付專業處理。

第三，回收端要做好安全管理，回收場及資收作業人員應加強鋰電池辨識、分流及暫存管理，避免大量集中堆置；同時透過巡查及異常監測，爭取火災初期的黃金處置時間。

環保局呼籲，鋰電池安全是一條從「使用端、回收端到處理端」的完整安全鏈。鋰電池雖然小，但火災風險不容小覷。請民眾從日常使用開始提高警覺，廢棄後妥善回收；回收業者及相關作業場所也應落實安全管理，共同降低鋰電池造成火災的可能性。