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快打旋風迷快來！ 屏東市西市場明後天辦快打旋風賽事

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市西市場22、23日舉辦「西流 WEST FLOW」文化企畫活動。圖／縣府提供
屏東市西市場22、23日舉辦「西流 WEST FLOW」文化企畫活動。圖／縣府提供

屏東市西市場建成後人氣直落，為了提高人氣，縣府扶植的好屏友集市推出將於22、23日舉辦「西流 WEST FLOW」文化企畫，活動集結市集、古著、穿搭、音樂、街頭文化與二手循環、快打旋風賽事，打破世代與場域界線，打造專屬屏東風格文化盛會。

「好屏友集市」推動在地青年創業的陪伴者與實驗場域，「西流 WEST FLOW」將青年潮流文化融入市場場域中，不但提供青年品牌多元的展示機會，也讓西市場展現出結合在地生活與新一代青年創意的多元樣貌，創造跨世代共感的新文化場景。

活動有潮流文化融合、多元風格品牌、快打旋風賽事、街頭穿搭企畫、手作與互動體驗等五大亮點，集結市集、音樂與穿搭互動，匯聚職人手作、古著選品、黑膠唱片及美食，並將復古電玩對戰搬進市場，同時推出型人街拍、品牌社長二手衣釋出及DJ演出，規畫手作課程與賽事。

勞青處表示，屏縣府長期支持青年留鄉與返鄉創業，「好屏友集市」陪伴在地青年微型創業，透過多元主題市集、跨域合作與品牌經營培力，為創業剛起步的青年提供展現專業、提升能見度與產品曝光的舞台。

「西流 WEST FLOW」活動8月22、23日下午3時至晚上8時在屏東西市場登場，勞青處歡迎民眾前來逛市集、聽音樂，體驗最潮的屏東日常。活動訊息可關注「好屏友集市Hó-Pîng-iú」官方臉書。

屏東市西市場22、23日舉辦「西流 WEST FLOW」文化企畫活動。圖／縣府提供
屏東市西市場22、23日舉辦「西流 WEST FLOW」文化企畫活動。圖／縣府提供

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