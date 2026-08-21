屋況、治安惡化 民族社區淪「高雄版九龍城寨」

屋齡近五十年的高雄民族社區都更停滯，居民控訴毒蟲闖入頂樓施打毒品，樓梯間留下針頭、菸蒂及垃圾，感嘆猶如法外之地，只能自行架設監視器自保。問題在網路發酵，網友形容宛如「高雄版九龍城寨」。里長指現行都更緩慢，不如由在地兩個里自主整合，媒合開發商，突破僵局。

走進民族社區，老舊建築群密集排列，外牆斑駁、管線裸露、巷道狹窄，部分老公寓甚至沒有電梯及門禁，任何人都能自由進出，衍生不少公共空間管理及治安問題。

當地不少住戶埋怨，民族社區都更拖延，等不到重建，房子愈等愈老、環境愈住愈惡劣，近期還發生陌生人在頂樓施打毒品，老社區淪為治安死角，卞姓住戶說，他早已簽下同意書，盼都更腳步加快，擺脫負面標籤。

安康里長孫聖雄表示，民族社區推動都更多年，「卡關」主因在於產權複雜，長者習慣熟悉的生活圈，搬遷意願低；大家也擔心改建新屋後權利分配不如預期，讓都更案陷入瓶頸。

「房子拆掉，這三、四年要住哪？」孫聖雄說，民族社區涵蓋安康、安寧兩里、約五千多名居民，高齡人口占近三成，約一千三百多名，許多長者在這住了一輩子，房子是畢生積蓄，面對都更充滿未知數，多數居民寧願維持現狀。

安寧里長郭海定表示，由於都更工作站效率不彰，不如由兩里自主推動，媒合開發商或專業團隊，或許更能取得居民信任、凝聚共識，加快整合速度，盼市府提供協助及輔導。

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