整合卡關多年…高雄民族社區都更案難產 議員：應先安置再重建

高雄三民區民族社區都更喊了多年始終原地踏步，市府五年前劃分為十六個街廓，同街廓有共識就可先行都更，然而產權、財務、權利分配及搬遷安置等問題難解，仍跨不過整合關卡，催生不出都更首案。民代認為，應優先安置意願較高街廓再啟動更新，打造為「示範區」，帶動其他街廓跟進。

都發局回應，市府正積極辦理鄰近民族社區的「機十一」（舊苓雅監理站）都計變更及招商事宜，規畫作為中繼住宅，就近解決安置問題，降低民族社區都更阻力。

民族社區建於一九七八年前後，全區共廿三棟、一九八七戶，共用一張使用執照，屋齡約四十八年，隨著建物逐漸老化，地下室梁柱鋼筋鏽蝕、混凝土剝落，加上缺乏完善門禁及管理，居住安全、環境與治安問題浮上檯面。

由於當地戶數龐大，都更整合難度高，市府透過「化整為零」方式逐區突破，只要單一街廓達到門檻即可各自推動都更。並推出「五八八專案」，至少七名所有權人共同發起自主都更，即可申請籌組更新會，成立後可申請最高一五○萬元先期規畫補助。不過多年過去，社區十六個街廓各自整合，同意成立更新會戶數都不超過三成，有街廓甚至掛零，催生不出首件都更案。

議員黃香菽認為，民族社區老舊、年久失修，且整個社區長期存在治安問題，猶如不定時炸彈，市府應加速推動「中繼宅」，讓居民先搬入，再啟動原街區更新，「先安置、再重建」，跨出都更第一步。

議員鄭孟洳指最大關卡仍是「整合」，除高齡住戶不願再花時間、金錢走漫長程序，也缺乏熱心住戶願意出面擔任更新會代表，籲市府盡快釐清各街廓對安置、費用及權益的疑慮。

都發局表示，現階段以第五至第七及永年街一巷卅九號附近街廓，整合程度較快，市府已祭出多項誘因，包括更新會可由住都中心接受委託專責統籌；單一街廓成立更新會且事業計畫獲核定，將優先提供社會住宅，降低二次搬遷困擾；另也將提供換屋選擇，力求突破。