影／高雄又「長菇了」！鳳南路雨後冒大綠褶菇 市府急清除

高雄市連日來雷雨不斷，今天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，去年「長菇」奇景曾引發搶拍熱潮，為了防止民眾搶拍出意外，市府工務單位在晚間九點左右出動工程車將分隔島上毒菇全部拔除，避免後續效應發酵。

今天傍晚有民眾發現位於鳳山區鳳南路中央分隔島如雨後春筍般，又長出許多綠褶菇，一朵朵大小不一，最大的綠褶菇甚至比成人手掌打開還大，神奇的是去年8月初同一地點也長出多朵綠褶菇，民眾搶拍引發效尤，曾吸引不少人在現場打卡搶拍，沒料，同一地點又再度成為「菇」島。這「雨後生菇」的奇景，立刻吸引許多路過民眾搶拍，巧合的是，同一地點去年8月也曾在大雨過後大量冒出綠褶菇，引發民眾搶拍，當時警方為避免民眾停留拍照影響交通，還曾「自發性」拔除菇類，意外掀起一波「菇」字諧音哏。

高雄市這幾天天雨不斷，工務局公園處去年就曾提醒，部分公園及道路分隔島在雨後可能出現白色蕈菇類，其中部分具有毒性，民眾看到後不要任意摘採，更不要自行食用。專家提醒，一般民眾很難單從外觀準確判斷野生菇類是否具有毒性，即使外觀看起來與常見食用菇類相似，也不代表可以食用。因此，看到雨後冒出的野生菇類，適合遠觀、拍照即可，切勿因好奇採摘或帶回家料理。

高雄市連日來雷雨不斷，今天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影

高雄市連日來雷雨不斷，今天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影

高雄市連日來雷雨不斷，今天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，吸引許多路過民眾拍照打卡。記者劉學聖／攝影

高雄市連日來雷雨不斷，今天傍晚許多民眾發現鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇，為了防止民眾搶拍出意外，市府工務單位在晚間九點左右出動工程車將分隔島上毒菇全部拔除，避免後續效應發酵。記者劉學聖／攝影