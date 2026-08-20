獨／神奇！高雄連日大雨這處分隔島又長出多朵綠褶菇 諧音哏重出江湖

高市連日大雨，有眼尖民眾瞧見鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇；去年「生菇」奇景曾引發搶拍熱潮，員警為了交安「自發性」拔菇引議論，激發網友發揮「菇」的創意諧音哏，有人讚警「菇JOB」，有網友指結局「菇掰了」，令不少網友笑到「嘿菇」。

高雄市連日來雷雨不斷，本報讀者今天傍晚發現位於鳳山區鳳南路中央分隔島如雨後春筍般，又長出許多綠褶菇，一朵朵大小不一，大的綠褶菇甚至比拳頭還大，神奇的是去年8月初同一地點也長出多朵綠褶菇，民眾搶拍引發效尤，曾吸引不少人在現場打卡搶拍，沒料，同一地點又再度成為「菇」島。

去年8月初，鳳南路中央分隔島雨後冒出多朵綠褶菇，轄區鳳山警分局南成派出所員警為了怕民眾搶拍引發交通安危，乾脆將香菇拔除，警方拔菇行為一度讓網友炸鍋。

綠褶菇「菇掰了」的結局，曾意外引發網友發揮「菇」的諧音哏接續玩遊戲，有人稱讚員警「菇JOB」；有網友支持摘除菇菇，指以免「菇息養奸」；還有網友用AI創造「員警偷玩採香菇」遊戲的動畫，讓警方始料未及。

如今，鳳南路分隔島又再度長出多朵綠褶菇，去年工務局公園處就曾提醒「部分公園及道路分隔島上長出了白色的蕈菇類，有些有毒性，請民眾看到不要隨意摘採食用。」

高市連日大雨，有眼尖民眾今天傍晚瞧見鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇。圖／讀者提供

高市連日大雨，有眼尖民眾今天傍晚瞧見鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇。圖／讀者提供

高市連日大雨，有眼尖民眾今天傍晚瞧見鳳南路中央分隔島和去年8月一樣，再度長出多朵有毒的綠褶菇。圖／讀者提供