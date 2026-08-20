快訊

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

34歲瞞夫下海！人妻AV女優自爆婚姻危機 結局跌破眼鏡「不入行早離婚」

中油三接95.4公頃開發許可遭撤銷 最高行逆轉判內政部處分違法確定

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄街頭鳥巢驚喜！幼鳥破殼而出 鳥媽媽冒雨張翅守護

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／攝影
位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／攝影

高雄街頭的「生命直播」今天早上出現驚喜進展！位在中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，原本安靜躺在巢中的鳥蛋，如今已變成嗷嗷待哺的小生命。更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨。雨水不斷落下，鳥媽媽幾乎沒有離開巢穴，將剛孵化的幼鳥護在身下，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。

高雄市中山一路與中正四路口的360度路口監視器上，有紅鳩家族築巢育雛，吸引大批民眾透過高雄市即時交通資訊服務網24小時線上追看鳥爸媽輪流孵蛋與照顧幼鳥的實況。就在幾天前，這個不起眼的紅綠燈電桿上方，還只是一座藏在城市高處的小鳥巢，巢內一顆鳥蛋更引起民眾好奇。沒想到短短幾天，蛋已陸續孵化，今天上午有民眾發現有幾隻小鳥擠在巢裡，張著小嘴等待媽媽餵食，讓原本車水馬龍的街頭，多了一幕溫暖的生命故事。尤其面對突如其來的雨勢，鳥媽媽沒有選擇離開，而是用身體擋住雨水，將幼鳥緊緊護在翅膀下。即使只是透過監視器畫面，也能感受到這個城市角落裡正在上演的堅強生命力。

昨天高雄雨下一整天，駐紮在路口監視器的「紅鳩」家族也淋「落湯雞」，但紅鳩夫妻護子心切，全程用肉身擋雨，展現親情的偉大，紅鳩夫妻是合作無間的「神隊友」，牠們會輪流孵蛋以及哺育、照顧寶寶，這場意外的「城市孵蛋記」，也讓冰冷的交通監視器畫面，多了一份難得的溫度。

位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／攝影
位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／攝影

位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／翻攝
位在高雄市中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。記者劉學聖／翻攝

高雄

延伸閱讀

【動物冷知識】孩子丟給別人養！3種動物「托卵寄生」 宿主還渾然不知

【日常裡的神明】李玥融／被蜈蚣眷顧的子民

國寶東方白鸛把蟹塘當食堂 江蘇塘主：日損4萬元扛不住了

援中港夏夜護蟹行 「蟹」謝守護回家的路

相關新聞

影／高雄街頭鳥巢驚喜！幼鳥破殼而出 鳥媽媽冒雨張翅守護

高雄街頭的「生命直播」今天早上出現驚喜進展！位在中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，原本安靜躺在巢中的鳥蛋，如今已變成嗷嗷待哺的小生命。更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨。雨水不斷落下，鳥媽媽幾乎沒有離開巢穴，將剛孵化的幼鳥護在身下，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。

台積電楠梓園區擴建都計變更案通過 5座晶圓廠明年第4季全數量產

高雄市都市計畫委員會今日審議通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）」都市計畫變更案。都發局表示，此案象徵高雄煉油廠土地正式跨出產業轉型關鍵一步，採二級二審程序辦理，經市都市計畫委員會審議通過後，主要計畫將續提內政部都市計畫委員會審議。

台61線龍井至伸港路段 8月28日及9月4日分兩階段全線封閉施工

西濱快速道路是「窮人版的高速公路！」近來為進行瀝青路面更新、交維撤收及前後引道標線恢復作業，交通部公路局今天發布最新施工公告，台61線雙向龍井至伸港路段（156.4至167.9公里）將於8月下旬及9月初分兩階段實施「雙向全線封閉」施工，主要集中於週末離峰時段，並避開平日通勤尖峰。公路局提醒用路人提前規劃行程，並改道行駛替代道路。

小港機場今年旅客人次已破4百萬 立院交通委員會考察賴瑞隆提建議

立法院交通委員會今（20）日考察高雄小港國際機場，今年小港機場旅客量已超過400萬人次，其中337萬人次為國際線旅客，小港機場即將啟用第4條安檢線，擴充通關能量。

高雄長輩坐醫院輪椅上路狂飆　高雄長庚：限院內使用

高雄一名長輩疑似將醫院輪椅加裝加速器，在馬路上狂飆，畫面遭民眾拍下上傳社群媒體，不少人驚呼「不老騎士」。高雄長庚醫院回應...

高雄甲仙人行環境改善工程　打造優質步行空間

高雄市工務局今天表示，為增進甲仙區觀光與生活品質，已啟動忠孝路、文化路人行環境改善工程，忠孝路工程預計11月完工，文化路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。