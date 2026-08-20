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影／高雄街頭鳥巢驚喜！幼鳥破殼而出 鳥媽媽冒雨張翅守護
高雄街頭的「生命直播」今天早上出現驚喜進展！位在中山一路與中正四路口紅綠燈電桿監視器上方的鳥巢，經過民眾持續關注，今天一早已經有數隻幼鳥陸續破殼而出，原本安靜躺在巢中的鳥蛋，如今已變成嗷嗷待哺的小生命。更令人動容的是，今天高雄下起雨來，鳥媽媽依舊守在鳥巢旁，張開翅膀替幼鳥遮風擋雨。雨水不斷落下，鳥媽媽幾乎沒有離開巢穴，將剛孵化的幼鳥護在身下，母愛畫面透過即時交通影像清楚呈現。
高雄市中山一路與中正四路口的360度路口監視器上，有紅鳩家族築巢育雛，吸引大批民眾透過高雄市即時交通資訊服務網24小時線上追看鳥爸媽輪流孵蛋與照顧幼鳥的實況。就在幾天前，這個不起眼的紅綠燈電桿上方，還只是一座藏在城市高處的小鳥巢，巢內一顆鳥蛋更引起民眾好奇。沒想到短短幾天，蛋已陸續孵化，今天上午有民眾發現有幾隻小鳥擠在巢裡，張著小嘴等待媽媽餵食，讓原本車水馬龍的街頭，多了一幕溫暖的生命故事。尤其面對突如其來的雨勢，鳥媽媽沒有選擇離開，而是用身體擋住雨水，將幼鳥緊緊護在翅膀下。即使只是透過監視器畫面，也能感受到這個城市角落裡正在上演的堅強生命力。
昨天高雄雨下一整天，駐紮在路口監視器的「紅鳩」家族也淋「落湯雞」，但紅鳩夫妻護子心切，全程用肉身擋雨，展現親情的偉大，紅鳩夫妻是合作無間的「神隊友」，牠們會輪流孵蛋以及哺育、照顧寶寶，這場意外的「城市孵蛋記」，也讓冰冷的交通監視器畫面，多了一份難得的溫度。
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