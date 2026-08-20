台積電楠梓園區擴建都計變更案通過 5座晶圓廠明年第4季全數量產

高雄市都市計畫委員會今日審議通過「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）」都市計畫變更案。都發局表示，此案象徵高雄煉油廠土地正式跨出產業轉型關鍵一步，採二級二審程序辦理，經市都市計畫委員會審議通過後，主要計畫將續提內政部都市計畫委員會審議。

原中油楠梓高煉廠工廠區29.83公頃土地，經發局依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區。市府逐步完成都市計畫變更及相關開發作業，提供台積電先進製程設廠。

都發局指出，行政院2023年7月14日核定南科擴建高雄第三園區籌設計畫後，再由國科會南部科學園區管理局接續推動全區開發，形成「市府先行、中央接力」的新規畫模式。

副市長林欽榮說明，行政院核定修正籌設計畫，楠梓園區總面積約182.57公頃，配合台積電高雄晶圓22廠先進製程布局，目前P1廠已進入量產階段，P2廠規畫今年第4季營運，P3廠目標於2027年第1季投產，P4、P5廠已於2025年8月同步動工，預定2027年第4季陸續營運。

「楠梓園區不只是單一企業設廠基地，更將成為串聯半導體製造、供應鏈及周邊產業的重要科技聚落。」林欽榮說，園區規畫30至40公尺主要道路及聯絡道路，另有國道1號新增楠梓匝道、台1線匝道及園區聯絡道，預計2028年底完成主要聯外工程，強化園區對外聯繫、落實客貨分流。

此外，橋頭及楠梓再生水廠合計提供每日超過10.5萬噸再生水，穩定支應楠梓園區半導體產業發展所需，同時降低產業用水對民生及農業用水的影響。

市府強調，園區未來年產值約9600億元，可提供約6600個就業機會。將持續與中央合作，逐步完善產業、交通及公共設施等配套，推動高雄由傳統石化產業基地轉型為先進半導體科技聚落。