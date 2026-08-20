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台61線龍井至伸港路段 8月28日及9月4日分兩階段全線封閉施工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台61線雙向龍井至伸港路段將分兩階段「雙向全線封閉」施工，籲用路人依北上、南下替代道路指引。記者黑中亮／攝影
台61線雙向龍井至伸港路段將分兩階段「雙向全線封閉」施工，籲用路人依北上、南下替代道路指引。記者黑中亮／攝影

西濱快速道路是「窮人版的高速公路！」近來為進行瀝青路面更新、交維撤收及前後引道標線恢復作業，交通部公路局今天發布最新施工公告，台61線雙向龍井至伸港路段（156.4至167.9公里）將於8月下旬及9月初分兩階段實施「雙向全線封閉」施工，主要集中於週末離峰時段，並避開平日通勤尖峰。公路局提醒用路人提前規劃行程，並改道行駛替代道路。

公路局表示，台61線龍井至伸港路段雙向主線，施工期間將全面封閉，該路段封閉時段共分兩階段進行，首先是8月28日（五）20時起至8月31日（一）上午 6 時止。其次是9月4日（五）20 時起至9月7日（一）上午 6 時止，籲用路人依北上、南下替代道路指引，遵循標誌小心駕駛。

公路局並規劃相關平面替代道路，請用路人依沿線指示標誌改道行駛，北上線車輛請行駛至台61線主線時，請提早於 167.9公里（166 伸港匝道）下匝道，改行駛平面替代道路銜接續行。南下線車輛則行駛至龍井路段時，請依現場交維指引駛離主線，改走平面替代道路，再於後續匝道匯入主線。

公路局特別呼籲，行經該施工路段時請減速慢行，並依現場指揮人員指示及標誌告示行駛；若欲查詢最新即時路況與施工資訊，可至交通部公路局省道即時路況網或收聽警察廣播電台掌握即時交通訊息。

台61線雙向龍井至伸港路段將分兩階段「雙向全線封閉」施工，籲用路人依北上、南下替代道路指引。記者黑中亮／攝影
台61線雙向龍井至伸港路段將分兩階段「雙向全線封閉」施工，籲用路人依北上、南下替代道路指引。記者黑中亮／攝影

台61線 施工 瀝青

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