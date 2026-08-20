小港機場今年旅客人次已破4百萬 立院交通委員會考察賴瑞隆提建議

立法院交通委員會今（20）日考察高雄小港國際機場，今年小港機場旅客量已超過400萬人次，其中337萬人次為國際線旅客，小港機場即將啟用第4條安檢線，擴充通關能量。

賴瑞隆今與許智傑、李昆澤等立委，及交通部次長林國顯、民航局長何淑萍，率隊共同考察高雄機場通關作業、預約計程車試辦及東側立體停車場工程。

高雄航空站主任王郁珍說明，今年1至6月機場旅客量已超過400萬人次，其中國際線突破337萬人次。隨運量快速回升，也透過提前至凌晨開線、擴大安檢等候區、增加引導人力及設置等候時間看板，使得7月尖峰平均排隊時間已實質降低；下一步就是確保「第4條安檢線」於近期上線，擴充通關能量。

賴瑞隆說，在與許智傑、李昆澤等立委共同努力下，小港機場陸續開闢諸多航點，三位立委另就預計明年啟用的東側立體停車場，提出研議「敦親睦鄰」周邊居民回饋措施的建議。

過取小港機場受限法規，未開放預約計程車載客，直到今年6月25日起才試辦預約計程車進場，賴瑞隆提出三項訴求，一是積極取締非法黃牛、二為落實「人等車」及專區辨識、第三要持續改善既有排班候車動線與環境，盼提供旅客更多元便利的服務，同時也維護合法司機權益，達成雙贏。

許智傑表示，高雄航空站航點創歷史新高，首次直飛石垣、小松、神戶都寫下歷史新篇，明年起星宇加入營運後，高雄飛往日本航點將達到13個，整體航點數也將超過36個。他也要求繼續擴充服務、增設航點、加密航班、提升運能、加速轉運，帶動南台灣生活圈整體經貿網路。

李昆澤要求民航局參考桃園機場的經驗，在硬體端給予更多的協助，包含增設充電站、座椅插座、通行輸送帶、兒童遊憩區及自動對接空橋等。並強化旅客指示牌面引導等，增加除中英以外的多元語言，以提升國際旅客的便利性。

賴瑞隆說，他已提出短中長期三階段升級計畫，包括確保小港機場新航廈如質完工、持續增闢國際航點並增加更多廣體客機，以及往新建24小時海上國際機場的目標邁進，擴大高雄連結世界的能力。