高雄長輩坐醫院輪椅上路狂飆　高雄長庚：限院內使用

高雄一名長輩疑似將醫院輪椅加裝加速器，在馬路上狂飆，畫面遭民眾拍下上傳社群媒體，不少人驚呼「不老騎士」。高雄長庚醫院回應，輪椅僅限院內就醫使用，帶離院外是不允許的。

有民眾近日在高雄長庚紀念醫院周邊看到一名男性長輩坐在印有「長庚醫院」字樣的輪椅上狂飆，速度比許多機車還快。此影片上傳至社群媒體後引發討論。

高雄長庚今天表示，院內輪椅是提供行動不便病人就醫期間移動使用的輔助設備，使用完畢後應依規定歸還，以維護其他病人的使用權益。院方也呼籲民眾勿將輪椅帶離院區使用。

針對近日社群平台出現民眾將輪椅帶離醫院並在道路上使用，高雄長庚表示，這樣的使用方式非院方原定提供輪椅的使用方式及目的，不是院方所鼓勵或允許的行為。此舉除了造成醫院輪椅不足，更增加使用者自身及其他用路人的安全風險。