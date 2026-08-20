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高雄甲仙人行環境改善工程　打造優質步行空間

中央社／ 高雄20日電

高雄市工務局今天表示，為增進甲仙區觀光與生活品質，已啟動忠孝路、文化路人行環境改善工程，忠孝路工程預計11月完工，文化路工程預計10月開工，打造優質步行空間。

高雄市工務局道路養護工程處今天透過新聞稿說明，在內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助下，將優化忠孝路人行環境，忠孝路改善總經費約新台幣4403萬元，預計今年11月完工。

此外，文化路人行環境改善亦獲交通部公路局補助，總經費約900萬元，目前正在設計階段，預計10月開工。完工後，將提供甲仙形象商圈優質步行空間。

高雄市工務局長楊欽富表示，忠孝路沿斑芝埔溪（油礦溪）河岸環抱甲仙民生核心區，改善範圍自文化路（甲仙形象商圈）延伸至甲仙槌球場周邊，路段長度近1.2公里，原有人行道部分寬度不足、設施混雜、樹根隆起等情形。

為此，工務局將透過拓寬人行道及換新鋪面、整合沿線設施、調整路口轉彎空間、無障礙交通規劃及路面排水等工程，提升整體通行安全。

工務局表示，此次忠孝路改善工程強化人行動線連續性，將串聯甲仙親水公園、甲仙大橋、文化路甲仙形象商圈、高雄客運甲仙站、甲仙區公所等場域。

此外，文化路人行環境改善工程完工後，未來遊客停妥車輛即可安心步行前往商圈逛街吃芋冰、品嚐特色山產美食，或漫步甲仙市區，體驗在地風光。

道工處提醒民眾，施工期間行經施工路段時，應多加注意相關警示標誌及交通引導，並減速慢行。

高雄 工程 人行道

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