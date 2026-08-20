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下月特展抽「金龜車」！版畫大師陳國展291作品 遺孀捐屏縣府

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
已故版畫蝕刻大師陳國展作品多取材自屏東風光。九十歲遺孀李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏。記者劉星君／攝影
已故版畫蝕刻大師陳國展作品多取材自屏東風光。九十歲遺孀李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏。記者劉星君／攝影

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，為台灣版畫藝術留下重要貢獻。九十歲遺孀李玉鳳昨將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏，文化處同時宣布縣立美術館九月廿四日將推出紀念特展，展期間每周抽出陳國展大師「Beetle」（金龜車）版畫，一幅市價五萬元以上，共十三幅。

文化處長吳明榮感謝家屬無私捐贈，讓陳國展老師的創作能永久典藏、持續傳承，為屏東留下重要資產，文物包括版畫、銅版畫原版、油畫、水彩、手稿等，尚有一件文宣資料及兩雙手套，為屏東縣重量級藝術前輩捐贈典藏件數最多且最完整的一批，將是未來策展、學術研究、美術教育及文化推廣的珍貴資源。

李玉鳳說，丈夫生於屏東，童年在慈鳳宮接觸門神等民俗藝術，成為日後創作養分。一生熱愛這片土地，作品多取材自屏東風光、人情與社會百態。他選擇銅版畫，在冷冰冰的版用尖銳刀子刻出溫暖的畫面，也曾用版畫救了一所將被裁併的小學，該所小學曾獲十大經典特色國小。

縣府二○二三年曾出版「拓畫人生獨步銅版—陳國展的藝術生涯」專書及紀錄片，新近於縣美館策畫「版同造化—陳國展特展」，九月廿四日展至十二月廿日。策展人黃冬富說，陳國展作品兼具寫實精神與細膩線條，突破傳統版畫，曾獲永久免審榮譽及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章，對台灣版畫藝術影響深遠。

屏東縣立美術館九月廿四日推出已故版畫蝕刻大師陳國展作品紀念特展。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館九月廿四日推出已故版畫蝕刻大師陳國展作品紀念特展。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣政府 藝術 美術館

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