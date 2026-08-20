下月特展抽「金龜車」！版畫大師陳國展291作品 遺孀捐屏縣府

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，為台灣版畫藝術留下重要貢獻。九十歲遺孀李玉鳳昨將他二九一件作品捐給屏東縣政府典藏，文化處同時宣布縣立美術館九月廿四日將推出紀念特展，展期間每周抽出陳國展大師「Beetle」（金龜車）版畫，一幅市價五萬元以上，共十三幅。

文化處長吳明榮感謝家屬無私捐贈，讓陳國展老師的創作能永久典藏、持續傳承，為屏東留下重要資產，文物包括版畫、銅版畫原版、油畫、水彩、手稿等，尚有一件文宣資料及兩雙手套，為屏東縣重量級藝術前輩捐贈典藏件數最多且最完整的一批，將是未來策展、學術研究、美術教育及文化推廣的珍貴資源。

李玉鳳說，丈夫生於屏東，童年在慈鳳宮接觸門神等民俗藝術，成為日後創作養分。一生熱愛這片土地，作品多取材自屏東風光、人情與社會百態。他選擇銅版畫，在冷冰冰的版用尖銳刀子刻出溫暖的畫面，也曾用版畫救了一所將被裁併的小學，該所小學曾獲十大經典特色國小。

縣府二○二三年曾出版「拓畫人生獨步銅版—陳國展的藝術生涯」專書及紀錄片，新近於縣美館策畫「版同造化—陳國展特展」，九月廿四日展至十二月廿日。策展人黃冬富說，陳國展作品兼具寫實精神與細膩線條，突破傳統版畫，曾獲永久免審榮譽及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章，對台灣版畫藝術影響深遠。