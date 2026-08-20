舞台劇《都更男女》周末到高雄

由王偉忠監製的解悶舞台劇「都更男女」首演大獲好評，全場笑聲不斷，本周末（八月廿二日起）將到高雄衛武營演出，歡迎觀眾一同來場心靈都更，讓心情「更心」。

「都更男女」由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。透過老屋即將面臨都市更新、拆掉重建，讓住戶必須面對自己人生轉折與內心的更新。

脫口秀演員壯壯在劇中飾演藝名是「廢物老公」的脫口秀演員，他為了這角色精心設計兩套脫口秀演出，還打破劇場的第四面牆跟觀眾互動，蔡亘晏（爆花）則飾演壯壯的老婆，劇中的她覺得老公真的就是個廢物，跟他結婚像是「冥婚」，但當兩人面臨災難、互吐心事，又深深地感動了全場觀眾。

「都更男女」劇情幽默，歡迎觀眾帶著父母與家人走進劇場，八月廿二日起在高雄衛武營，九月五日起在台中中山堂，購票請洽udn售票網。