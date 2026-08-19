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從退休族到舞台樂手「哲夫二胡爵士樂團」拉出精彩熟齡人生

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
哲夫二胡爵士樂團」成立逾10年，今天在屏東縣樂齡示範中心舉行哲夫二胡樂團班隊觀摩活動演出，熟練琴藝與活力演奏，展現熟齡學員「退而不休」精彩生活。圖／屏東長青學苑提供
哲夫二胡爵士樂團」成立逾10年，今天在屏東縣樂齡示範中心舉行哲夫二胡樂團班隊觀摩活動演出，熟練琴藝與活力演奏，展現熟齡學員「退而不休」精彩生活。圖／屏東長青學苑提供

一群平均年齡60歲的退休族群組成「哲夫二胡爵士樂團」，拿起二胡不只陶冶性情，把音樂舞台拉到全台各地。樂團成立逾10年，今在屏東縣樂齡示範中心舉行哲夫二胡樂團班隊觀摩活動演出，熟練琴藝與演奏，展現熟齡學員「退而不休」精彩生活。

現場樂聲悠揚、氣氛熱烈，屏東長青學苑理事長許書宗、主任李桂芳、縣議員李世斌，與老師吳雅菁、陳瑩立指導，學員透過演奏分享學習成果。

「哲夫二胡爵士樂團」以示範中心為基地，在指導老師蔡豐吉帶領下，打破傳統繁複的教學框架，化繁為簡的「拉、推二理論」，他主張「右手是生命的泉源」，只要掌握右手「拉」與「推」的基本技巧，就能讓音符注入情感，逐步享受演奏的樂趣。這套貼近生活的教學方式，也讓學員降低學習壓力，做到「一把二胡在手，樂在其中」。

樂團成立10多年來，足跡遍及全台，每年也代表台灣參與台日二胡音樂交流活動。學員們從退休生活出發，熟齡學員用二胡重新找到生活舞台，讓音樂成為跨越年齡與國界共同語言，熟齡學員用琴聲證明，退休生活出健康，更能跨越國界，拉出自己動人樂章。

哲夫二胡爵士樂團」成立逾10年，今天在屏東縣樂齡示範中心舉行哲夫二胡樂團班隊觀摩活動演出，熟練琴藝與活力演奏，展現熟齡學員「退而不休」精彩生活。圖／屏東長青學苑提供
哲夫二胡爵士樂團」成立逾10年，今天在屏東縣樂齡示範中心舉行哲夫二胡樂團班隊觀摩活動演出，熟練琴藝與活力演奏，展現熟齡學員「退而不休」精彩生活。圖／屏東長青學苑提供

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