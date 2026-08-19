恆春中元豎孤棚活動開跑 21公尺竹竿「立燈篙」邀好兄弟共襄盛舉

「2026恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」重頭戲將於26、27日登場，今天在東門會場舉行「立燈篙」儀式，將21公尺長竹竿以吊車吊起置於孤棚中央，象徵昭告好兄弟一同共襄盛舉，也為豎孤棚系列活動揭開序幕。

活動將於26日舉行踩街活動，預計近千人共同參與，除了傳統陣頭，也有啦啦隊及海軍陸戰隊等帶來活力演出。27日則是最重要的豎孤棚競賽，今年共有16支隊伍參賽，猛男們將在棚柱上競爭攀爬爭奪冠軍旗，精彩可期。

除了競賽外，晚會也邀請重量級卡司輪番登台，包括金曲歌后孫淑媚、歌手曾瑋中、大嘻哈時代冠軍阿跨面、饒舌歌手Bu$Y等接力開唱，結合民俗傳統與現代表演能量，打造兼具文化深度與娛樂張力盛會。現場也匯集恆春在地農漁特產、特色美食與周邊市集，讓民眾白天逛古城、品嘗在地美味。

恆春鎮長尤史經表示，豎孤棚是恆春重要的傳統民俗活動，今年核三廠與縣府的補助不如去年，少了約400萬元，但傳統不能斷，公所因此增加自有財源支應，另外也感謝高山巖福德宮贊助50萬元，讓恆春重要民俗文化持續傳承與發揚。