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南台灣失智照護平台 屏東多層級樂活園區部分服務過不了評鑑這關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府打造首座結合長照、教育及研究「多層級樂活照顧服務園區」，屏東縣審計室報告指出，衛福部去年業務評鑑時，部分服務項目評為不合格。長照處表示，聘請委員輔導多次，持續改善。圖／屏東縣府長照處提供
屏東縣政府打造首座結合長照、教育及研究「多層級樂活照顧服務園區」，屏東縣審計室報告指出，衛福部去年業務評鑑時，部分服務項目評為不合格。長照處表示，聘請委員輔導多次，持續改善。圖／屏東縣府長照處提供

屏東縣政府打造首座結合長照、教育及研究「多層級樂活照顧服務園區」，盼成為南台灣失智照護整合平台，但屏東縣審計室報告指出，園區從2024年4月啟用後，衛福部去年業務評鑑時，部分服務項目評為不合格。長照處表示，主要專業人力穩定度不足，人力異動頻繁，已聘請委員輔導多次，持續改善。

審計報告指出，園區為縣府落實在地老化、建構長照網重要建設，採委託民間機構營運，並首創將長照服務場域與失智照護教研中心結合，希望將第一線照護經驗轉化為研究成果。但卻發現，園區部分新增建物修繕疑涉及室內裝修範疇，卻未查見相關許可或合格證明；另衛福部評鑑部分服務項目不合格，照顧品質有待提升。

審計發現，教研中心受限人力不足及區域高階研究人才延攬不易，研究成果未達原先預期。縣府回覆表示，相關教室裝修櫃體已備妥文件申請室內裝修審查，後續將加強督管。

針對評鑑缺失，長照處表示，2025年評鑑不理想，主因是社工、護理及照顧服務人員頻繁異動，導致專業團隊穩定度不足。住宿式照護強調連續性，當團隊異動頻繁，個別化照護、跨專業合作及品質改善等成果較難累積，也影響評鑑時的紀錄呈現及現場應答。

縣府已針對人力穩定、評鑑缺失及內部管理等面向，聘請專業委員進場輔導4次，協助機構改善排班、工作負荷及督導支持機制，並將住民評估、照護計畫、品質會議及異常事件檢討納入日常管理。

長照處表示，多層級樂活照顧園區從2024年4月營運，截至今年2026年7月底，入住74人，滿床75人，入住率達98.7%，營運穩定。教研部分，已與輔英科技大學合作完成「失智友善環境照護指引」，今年5月發布；另與科技創意發明教育學會推動居家智慧科技照護，去年試辦服務30人，今年擴大至100人。

長照處表示，失智教研中心自去年導入外部專家諮議機制，聘請5名具資訊科技、社工、失智及長照等專長委員，每季提供營運及研究建議。長照處強調，後續將持續穩定照護團隊、強化品質管理及研究量能，讓園區發揮服務、教育與研究整合功能。

屏東 平台 長照

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