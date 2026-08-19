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「冷銅版刻出溫暖」版畫大師陳國展作品入藏屏東縣府 特展周周抽真跡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式，文化處長吳明榮（右二）感謝家屬無私捐贈，右一為策展人黃冬富。記者劉星君／攝影
已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式，文化處長吳明榮（右二）感謝家屬無私捐贈，右一為策展人黃冬富。記者劉星君／攝影

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，為屏東美術發展及台灣版畫藝術留下重要貢獻。遺孀90歲李玉鳳將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式，文化處也宣布，屏東縣立美術館推出紀念特展9月24日起開展，展覽期間每周抽出陳國展老師版畫「Bettle」（金龜車）真跡，共13幅，市價一幅5萬元以上。

文化處長吳明榮說，感謝家屬無私捐贈，讓陳國展老師歷年創作能永久典藏、持續傳承，為屏東地方藝術留下重要資產，捐贈共291件作品及相關文物，包括版畫92件、銅版畫原版171件、油畫7件、水彩4件、手稿14件、文宣資料1件及手套2雙，為屏東縣重量級前輩藝術家捐贈屏東縣政府典藏，件數最多且最完整的一批作品，也為未來策展、學術研究、美術教育及文化推廣提供珍貴典藏資源。

陳國展老師遺孀李玉鳳說，陳老師自幼生長於屏東，童年在慈鳳宮接觸門神等民俗藝術，成為日後創作養分。一生熱愛這片土地，作品多取材自屏東風光、人情與社會百態，創作記錄地方歷史與風華。

李玉鳳形容，陳老師對藝術著迷「從不喊苦」，但在她眼中版畫創作很辛苦，「他選擇銅版畫，冷冰冰的版，用尖銳刀子刻出溫暖的畫面」，藝術作品超越時空，為家鄉留下不被遺忘印記，「他曾用版畫救了一所將被裁併的小學」，該所小學還曾獲十大經典特色國小。

屏東縣立美術館策劃「版同造化－陳國展特展」將在9月24日至12月20日展出，票價100元，展出典藏作品、銅版畫原版、創作手稿及相關文獻。策展人黃冬富指出，陳國展老師作品以屏東土地人文風貌為創作養分，兼具寫實精神與細膩線條，突破傳統版畫形式，曾榮獲永久免審榮譽，以及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章等重要獎項，對台灣版畫藝術與地方美術發展影響深遠。

屏東縣政府曾在2023年出版「拓畫人生獨步銅版－陳國展的藝術生涯」專書及紀錄片，完整保存其創作歷程。文化處表示，屏東藝術典藏皆經嚴格審議篩選，目前典藏中心累計三千六百多件藏品，縣立美術館今年3月啟用後，持續以典藏、研究、展覽及教育推廣，逐步建構屏東地方美術史。

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式。記者劉星君／攝影
已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式。記者劉星君／攝影

屏東縣立美術館策劃「版同造化－陳國展特展」，策展人黃冬富（右）與陳國展老師遺孀李玉鳳（左），描述陳國展老師對藝術的執著與熱情。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館策劃「版同造化－陳國展特展」，策展人黃冬富（右）與陳國展老師遺孀李玉鳳（左），描述陳國展老師對藝術的執著與熱情。記者劉星君／攝影

屏東縣立美術館策劃「版同造化－陳國展特展」，策展人黃冬富說明特展內容。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館策劃「版同造化－陳國展特展」，策展人黃冬富說明特展內容。記者劉星君／攝影

已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式，文化處長吳明榮（右二）感謝家屬無私捐贈，右一為策展人黃冬富。記者劉星君／攝影
已故版畫蝕刻大師陳國展深耕藝術創作與美術教育，遺孀90歲李玉鳳（左二）與兒子陳軍杰（左一）將陳國展作品共291件捐贈給屏東縣政府典藏，今舉行捐贈儀式，文化處長吳明榮（右二）感謝家屬無私捐贈，右一為策展人黃冬富。記者劉星君／攝影

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