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國旅補助9月開跑 金門加碼送好酒9千瓶「霧橋海」搶攻平日旅遊商機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府祭出優惠，鼓勵遊客平日來金門，可以避開假日人潮，從古厝聚落到戰地史蹟、從海岸風光到地方美食，感受不同於一般觀光行程的島嶼魅力。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府祭出優惠，鼓勵遊客平日來金門，可以避開假日人潮，從古厝聚落到戰地史蹟、從海岸風光到地方美食，感受不同於一般觀光行程的島嶼魅力。記者蔡家蓁／攝影

交通部觀光署國旅補助預計9月下旬啟動，金門縣政府也加碼祭出「好禮」吸引國人上島旅遊。縣府攜手金門酒廠推出「樂遊醉美金門領好酒」活動，活動期間至民國115年12月31日止，或限量9000瓶贈完為止，符合資格的18歲以上本國籍旅客，平日入住金門合法旅宿並使用國旅補助，就可免費兌領限量特製「霧橋海300ml」1瓶。

縣府表示，希望把中央國旅補助的旅遊紅利進一步轉化為金門觀光動能，透過「住宿補助＋金門好酒」雙重誘因，鼓勵旅客把出遊時間從假日延伸至平日，在避開人潮之餘，也能深入探索金門聚落、戰地史蹟、海岸風光及地方美食。

縣長陳福海指出，金門的魅力來自深厚人文歷史、獨特聚落建築與戰地文化，以及一代代累積的生活滋味。這次活動希望讓旅客「有補助、有好酒、有好玩」，不只是到金門走馬看花，而是放慢腳步深度旅行，將一瓶專屬金門的好酒帶回家，留下旅程記憶。

觀光處長許績鑫表示，今年下半年金門觀光活動接力登場，包括中秋博狀元餅、烈嶼芋頭季、金湖九宮格及「老兵召集令」等，秋冬正是走訪金門、感受戰地風華及品味在地文化的好時節。縣府盼藉由國旅補助帶動住宿、餐飲、交通、遊程及伴手禮等消費，讓觀光人潮真正轉化為地方產業商機。

依活動規定，旅客須於活動期間「平日」入住金門合法旅宿，並使用觀光署相關國旅補助，包括國旅平日住宿優惠或生日優惠；符合資格者完成身分及住宿資料審核後，即可至指定兌領據點領取好酒，每人限領1份，採現場兌領，不得代領。

觀光處也提醒旅宿業者，應依國旅補助及活動規範提供住宿發票或收據，縣府將加強住房資料勾稽查核；若發現虛偽住宿、擴大營業或其他違規情形，將依法查處，避免少數違規行為損害金門旅宿業形象及國旅政策美意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

配合觀光署平日國旅補助，縣府攜手金門酒廠推「樂遊醉美金門領好酒」活動，特製「霧橋海300ml」，讓旅客不只「住金門、玩金門」，更能把一瓶專屬金門的好酒帶回家。圖／縣府提供
配合觀光署平日國旅補助，縣府攜手金門酒廠推「樂遊醉美金門領好酒」活動，特製「霧橋海300ml」，讓旅客不只「住金門、玩金門」，更能把一瓶專屬金門的好酒帶回家。圖／縣府提供

金門 國旅補助 國旅

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