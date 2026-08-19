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尋找風獅爺App升級 金門第10款風獅爺積木開放挑戰、尋獅再享優惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮公所今天舉行「2026尋找風獅爺App」記者會，宣布活動將於8月21日正式開跑。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮公所今天舉行「2026尋找風獅爺App」記者會，宣布活動將於8月21日正式開跑。記者蔡家蓁／攝影

金沙鎮年度「尋找風獅爺」活動將於8月21日正式開跑，今年邁入第10款風獅爺積木收藏。金沙鎮公所今天舉行「2026尋找風獅爺App」記者會，宣布App全面升級，除延續定位、收集、問答、AR互動及年度挑戰等功能，更首度串聯金沙戲院與在地特約商家，讓遊客「找風獅爺」之餘，也能逛商圈、吃美食、享優惠。

「尋找風獅爺App」推出後，以手機定位、數位蒐集及遊戲任務帶領民眾走訪風獅爺，從金沙一路擴展至全金門，甚至延伸到日本沖繩、中國廈門大嶝島，並陸續加入旅行風獅爺、月挑戰、AR合照及地圖導航等功能，讓傳統信仰透過科技轉化為具互動性的文化旅遊體驗。

今年App最大亮點之一，是導入「文化＋旅遊＋消費」模式。民眾完成金沙戲院指定AR風獅爺任務，或完成每月挑戰後，可取得電子優惠券，再到合作店家消費並掃描QR Code折抵；店家無須另下載App，系統即可記錄兌換時間及店家資訊，讓遊戲人流進一步轉化為商圈消費。

金沙鎮公所也公開招募特約商家，凡金沙鎮內具有營業登記的店家均可申請，報名截止至9月6日，盼透過App把旅客導入地方店家，帶動金沙商圈人氣。

年度限定的第10款風獅爺積木也同步登場，並依遊客身分設定不同門檻。在地民眾須蒐集75尊一般風獅爺及14尊旅行風獅爺；台灣遊客須蒐集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；國際遊客則須蒐集10尊一般風獅爺及2尊旅行風獅爺。

其中旅行風獅爺每週隨機釋出4尊且不重複，錯過須等待下一輪，增加尋寶難度，也考驗玩家規劃行程的能力。完成指定任務後，可透過App預約兌換限定紀念品。

金沙鎮長吳有家表示，風獅爺承載金門聚落歷史、信仰與生活記憶，希望透過App讓民眾不只是拍照打卡，而是走進村落認識風獅爺故事。今年加入戲院及商圈優惠，更希望把文化探索轉化為地方消費，讓遊客在金沙停留更久。

此外，因應參與人數增加，App今年新增異常切換帳號防制機制，針對冒用身分、重複領取紀念品或優惠券等行為加以限制，維護活動公平性。

配合活動展開，「2026高粱×老街×風獅爺文化季」主活動預計10月3、4日在金沙登場，將結合風獅爺文化、金沙老街、市集、舞台演出及體驗活動，持續為金沙秋季旅遊增添話題。

金沙鎮公所今天舉行「2026尋找風獅爺App」記者會，宣布APP全面升級，圖為與會貴賓共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮公所今天舉行「2026尋找風獅爺App」記者會，宣布APP全面升級，圖為與會貴賓共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影

金門 App 風獅爺

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