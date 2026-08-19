聽新聞
0:00 / 0:00
驚險！樹齡30年金門中正國小葉南洋杉橫倒路面
今天上午9時45分許，林務所接獲金門中正國小通報，指校園內一株樹齡約30多年的小葉南洋杉突然倒塌。該株樹木胸徑約40公分、樹高約12至15公尺，從基部斷裂倒伏並橫跨路面，一度影響周邊車輛通行。
林務所接獲通報後，第一時間即調派組隊趕赴現場搶修；轄區警方也迅速抵達，協助交通管制與引導，確保安全。經林務所作業人員緊急進行分段切鋸與加速清運，現場障礙已在上午10時30分順利排除，受影響道路現已恢復正常通行，樹木倒塌原因仍待調查。
中正國小校方指出，此次樹倒未有民眾或學生受傷，但有壓到一輛民眾車輛，後續會再由保險公司與該民眾聯繫處理。校方表示，校園內還有3棵百年古榕樹較巨大，縣府均有列管並監測，上半年也剛安排枝幹修剪。
中央氣象署上午發布強風特報，受低壓帶影響，下午有連江縣等部分縣市會有平均風6級以上或陣風8級以上機率，金門雖未在範圍內，卻發生中正國小巨樹倒塌，造成地方不小驚嚇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。