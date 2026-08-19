驚險！樹齡30年金門中正國小葉南洋杉橫倒路面

今天上午9時45分許，林務所接獲金門中正國小通報，指校園內一株樹齡約30多年的小葉南洋杉突然倒塌。該株樹木胸徑約40公分、樹高約12至15公尺，從基部斷裂倒伏並橫跨路面，一度影響周邊車輛通行。

林務所接獲通報後，第一時間即調派組隊趕赴現場搶修；轄區警方也迅速抵達，協助交通管制與引導，確保安全。經林務所作業人員緊急進行分段切鋸與加速清運，現場障礙已在上午10時30分順利排除，受影響道路現已恢復正常通行，樹木倒塌原因仍待調查。

中正國小校方指出，此次樹倒未有民眾或學生受傷，但有壓到一輛民眾車輛，後續會再由保險公司與該民眾聯繫處理。校方表示，校園內還有3棵百年古榕樹較巨大，縣府均有列管並監測，上半年也剛安排枝幹修剪。

中央氣象署上午發布強風特報，受低壓帶影響，下午有連江縣等部分縣市會有平均風6級以上或陣風8級以上機率，金門雖未在範圍內，卻發生中正國小巨樹倒塌，造成地方不小驚嚇。

金門中正國小校園內1株樹齡30多年，高12至15公尺的小葉南洋杉，疑因側風太大倒塌，主幹延伸到牆外橫亙路中央，還砸中1輛汽車，場面驚悚。正值暑假，車內無人，也幸未傷及路人，造成一陣虛驚。記者蔡家蓁／攝影

金門中正國小校園內1株樹齡30多年，高12至15公尺的小葉南洋杉，疑因側風太大倒塌，主幹延伸到牆外橫亙路中央，還砸中1輛汽車，場面驚悚。正值暑假，車內無人，也幸未傷及路人，造成一陣虛驚。記者蔡家蓁／攝影

金門中正國小校園內1株樹齡30多年，高12至15公尺的小葉南洋杉，疑因側風太大倒塌，主幹延伸到牆外橫亙路中央，還砸中1輛汽車，場面驚悚。正值暑假，車內無人，也幸未傷及路人，造成一陣虛驚。記者蔡家蓁／攝影

金門中正國小校園內1株樹齡30多年，高12至15公尺的小葉南洋杉，疑因側風太大倒塌，主幹延伸到牆外橫亙路中央，還砸中1輛汽車，場面驚悚。正值暑假，車內無人，也幸未傷及路人，造成一陣虛驚。記者蔡家蓁／攝影