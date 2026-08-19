屏東海生館夜間點燈倒數 屏東住宿再享門票優惠

暑假進入最後倒數，屏東海生館「海洋花樣嘉年華」也即將在8月31日結束。活動自推出以來，持續吸引大批遊客走進海生館，其中人氣吉祥物「鯊寶」見面會更是受大小朋友喜愛，現場可見民眾排隊等待與鯊寶互動、合影，成為暑假期間的熱門活動，吸引親子家庭及各地遊客前來。

此外，配合屏東縣政府「屏東旅遊購GO節」，民眾安排屏東住宿的同時，還能享有海生館門票優惠，一次輕鬆安排住宿、景點，也能省下一點旅遊花費。

「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵，搭配燈光呈現花在海底綻放的意象，打造海底另一種繽紛景色。同時，隨著夜幕降臨，暑假限定的「海天一色逍遙魷」夜間點燈，為夜宿民眾帶來不同於白天的特色打卡景點，感受海生館夜間截然不同的魅力。

此外，「鯊寶見面會」於暑假期間每周六、日不定時與民眾見面，每當鯊寶現身，馬上成為人氣焦點，現場吸引大小朋友圍繞互動，不少小朋友一看到鯊寶便興奮揮手、喊著鯊寶的名字，家長也紛紛拿起手機記錄孩子與鯊寶見面的可愛瞬間，不少民眾看到鯊寶後直呼超級可愛，意外創造旅程中的驚喜。

而對於還想安排屏東之旅的民眾，除了把握8月底的活動尾聲，也可以配合「屏東旅遊購GO節」住宿優惠使用，將住宿與海生館行程一起規劃，讓旅程更輕鬆、更划算。民眾即日起至10月31日前入住屏東合法旅宿，並於住宿日前後7日於海生館售票亭出示「旅遊優惠券APP畫面」及「訂購屏東旅宿證明」等文件，即享兩張全票折50元優惠。

「海洋花樣嘉年華」一路陪伴民眾度過暑假，包含鯊寶見面會、夜間限定「海天一色逍遙魷」點燈活動進入最後階段，想把握暑假尾聲來海生館的民眾，也可搭配「屏東旅遊購GO節」住宿優惠，以更輕鬆、划算的方式，為今年夏天留下屬於自己的海洋回憶。