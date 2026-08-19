國中小導師午餐才宣布免費 高雄再加碼公幼也納入補助1300人受惠

高雄市繼宣布115學年全額補助市立國中小班級導師午餐費，今再加碼把福利向下延伸至公立幼兒園，市長陳其邁表示，公幼普通班及集中式學前特教班導師也納入免費午餐，每年再投入近2000萬元，約1300名第一線教保人員受惠；另放寬各學制增設資訊組門檻，預計63校受惠。

陳其邁指出，教育是城市最重要的投資，幼兒園是孩子學習與成長的重要起點，第一線教保服務人員長期陪伴幼兒生活、學習與發展，市府除減輕家長育兒負擔，也希望完善教師及教保人員支持措施，讓教育夥伴能安心投入教學。

教育局表示，115學年度起，公立幼兒園普通班及集中式學前特教班班級導師，將比照市立國中小班級導師，由市府全額補助午餐餐費，幼兒午餐時間也是生活教育的一環，教保人員須陪同用餐，關心飲食狀況，並培養幼兒均衡飲食、餐桌禮儀及生活自理能力。

除了午餐福利再擴大，也同步加碼行政支持，現行國小25班以上、國中13班以上、高中40班以上才能增設資訊組，115學年度起放寬為各學制13班以上即可增設，預計63所學校受惠，每年投入約1200萬元，增加資訊行政人力，協助數位教學、資訊管理及智慧校園發展。

高雄近年接連加碼教育經費，115學年度起除公私立國中小學生全面免費午餐，市立國中小約7900名班級導師午餐也由市府全額買單，每年投入1.1億元。

另調降國小行政組長授課節數，每年投入約7200萬元，並推動國中國文科導師減授1節課，這次再將免費午餐延伸至公幼導師，擴大第一線教師及教保人員支持措施。

教育局強調，未來將持續蒐集教育現場意見，從減輕行政及授課負擔、改善工作條件等面向著手，讓教師有更多時間投入教學與學生照顧。