快訊

2300萬孩子教育基金拒不歸還 陳幸妤看診中傳訊：趙建銘返國要處理了

拍空服員臀部遭制止…阿伯一度拒道歉「不屑摸」 長榮航空：騷擾零容忍

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

聽新聞
0:00 / 0:00

國中小導師午餐才宣布免費 高雄再加碼公幼也納入補助1300人受惠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄再加碼教育投資，115學年度起公幼班導師午餐全額補助、增設資訊組支持教育現場。圖／高雄市教育局提供
高雄再加碼教育投資，115學年度起公幼班導師午餐全額補助、增設資訊組支持教育現場。圖／高雄市教育局提供

高雄市繼宣布115學年全額補助市立國中小班級導師午餐費，今再加碼把福利向下延伸至公立幼兒園，市長陳其邁表示，公幼普通班及集中式學前特教班導師也納入免費午餐，每年再投入近2000萬元，約1300名第一線教保人員受惠；另放寬各學制增設資訊組門檻，預計63校受惠。

陳其邁指出，教育是城市最重要的投資，幼兒園是孩子學習與成長的重要起點，第一線教保服務人員長期陪伴幼兒生活、學習與發展，市府除減輕家長育兒負擔，也希望完善教師及教保人員支持措施，讓教育夥伴能安心投入教學。

教育局表示，115學年度起，公立幼兒園普通班及集中式學前特教班班級導師，將比照市立國中小班級導師，由市府全額補助午餐餐費，幼兒午餐時間也是生活教育的一環，教保人員須陪同用餐，關心飲食狀況，並培養幼兒均衡飲食、餐桌禮儀及生活自理能力。

除了午餐福利再擴大，也同步加碼行政支持，現行國小25班以上、國中13班以上、高中40班以上才能增設資訊組，115學年度起放寬為各學制13班以上即可增設，預計63所學校受惠，每年投入約1200萬元，增加資訊行政人力，協助數位教學、資訊管理及智慧校園發展。

高雄近年接連加碼教育經費，115學年度起除公私立國中小學生全面免費午餐，市立國中小約7900名班級導師午餐也由市府全額買單，每年投入1.1億元。

另調降國小行政組長授課節數，每年投入約7200萬元，並推動國中國文科導師減授1節課，這次再將免費午餐延伸至公幼導師，擴大第一線教師及教保人員支持措施。

教育局強調，未來將持續蒐集教育現場意見，從減輕行政及授課負擔、改善工作條件等面向著手，讓教師有更多時間投入教學與學生照顧。

高雄再加碼教育投資，115學年度起公幼班導師午餐全額補助、增設資訊組支持教育現場。圖／高雄市教育局提供
高雄再加碼教育投資，115學年度起公幼班導師午餐全額補助、增設資訊組支持教育現場。圖／高雄市教育局提供

公幼 免費 補助 高雄

延伸閱讀

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

嘉義市午餐食力雙響炮 育人、垂楊國小勇奪午星獎

國中特教生持斷掃把攻擊女師 右眼、臉部重創住院有失明之虞

「憂換校仍被檢舉」高雄國小師墜樓亡 高教產揭第一線困境

相關新聞

瑪家舊排灣沙拉灣瀑布路徑旁 驚見「6個排球大」黑腹虎頭蜂窩

屏東縣滿州鄉上周發生遭虎頭蜂攻擊釀兩死一重傷；有外地遊客本月17日到瑪家鄉遊玩，赫然發現在舊排灣沙拉灣（太古拉筏斯）瀑布路徑旁相思樹上（朝聖橋下約500公尺），發現大型黑腹虎頭蜂窩，蜂窩約6個排球大，約二層樓高。消防分隊已轉知鄉公所要在朝聖橋入口前設警示牌。農業處表示，待近日山區天氣穩定會安排廠商上山捕蜂，請民眾勿貿然進入。

國中小導師午餐才宣布免費 高雄再加碼公幼也納入補助1300人受惠

高雄市繼宣布115學年全額補助市立國中小班級導師午餐費，今再加碼把福利向下延伸至公立幼兒園，市長陳其邁表示，公幼普通班及集中式學前特教班導師也納入免費午餐，每年再投入近2000萬元，約1300名第一線教保人員受惠；另放寬各學制增設資訊組門檻，預計63校受惠。

高雄彎道超車晉升AI重鎮 積極招商吸引大廠落腳

高雄市長陳其邁上任將滿六周年，接受本報專訪時表示，擔任市長以來，他以「沒有退路、只能拚命」的務實態度，希望帶領高雄市彎道超車，他從產業聚落、基礎建設、人才培育等，讓高雄逐步晉升為半導體、AI算力的核心重鎮。

陳其邁：完善物流鏈 爭取大型機場

隨著南台灣「半導體S廊帶」逐漸成形，高雄市長陳其邁表示，高雄需要新建一座大型國際機場，才能完善南部科技產業物流鏈，讓高雄蛻變為與國際接軌的高科技都會。

推動淨零城市 陳其邁以身作則

高雄市長陳其邁上任2,000多天，推動市政不僅嚴格要求團隊，更以身作則，為了推動淨零城市，自己就考取了四張淨零證照，將「緊、緊、緊」風格踏實地落實在市政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。