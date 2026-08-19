瑪家舊排灣沙拉灣瀑布路徑旁 驚見「6個排球大」黑腹虎頭蜂窩

屏東縣滿州鄉上周發生遭虎頭蜂攻擊釀兩死一重傷；有外地遊客本月17日到瑪家鄉遊玩，赫然發現在舊排灣沙拉灣（太古拉筏斯）瀑布路徑旁相思樹上（朝聖橋下約500公尺），發現大型黑腹虎頭蜂窩，蜂窩約6個排球大，約二層樓高。消防分隊已轉知鄉公所要在朝聖橋入口前設警示牌。農業處表示，待近日山區天氣穩定會安排廠商上山捕蜂，請民眾勿貿然進入。

屏東縣議員高惠芬在臉書發文說，她接到瑪家消防分隊通報，在舊排灣沙拉灣（太古拉筏斯）瀑布路徑旁的相思樹上（朝聖橋約500公尺），發現一個大型黑腹虎頭蜂窩。

屏東縣府農業處表示，本月17日上午11時48分，外地女遊客發現後打119報案，消防局獲報後轉給業務單位農業處，並也請瑪家消防分隊告知瑪家鄉公所，請鄉公所要在朝聖橋附近設置警示牌。

農業處表示，根據遊客通報，黑腹虎頭蜂窩約6個排球大，高度約兩層樓高。由於黑腹虎頭蜂具高度攻擊性，蜂窩尚未移除前，呼籲登山、溯溪及遊客暫勿進入相關路徑。

農業處也指出，今年捕蜂通報件數激增，去年7月接獲196件通報，今年7月則476件，單月相比通報件數增加2倍多。通報增加原因，包括氣溫炎熱、正值繁殖與育幼期活動旺盛，且夏季族群規模快速壯大時期皆有可能。今年通報蜂種中，仍以小排蜂最多420件占28％。虎頭蜂居次405件占27％。

縣議員高惠芬在臉書提醒，已請相關單位在路徑入口設置告等安全措施，提醒民眾切勿貿然進入，且不要因爲好奇而前往蜂窩所在地尋找、拍攝，尤其登山、溯溪或前往瀑布遊玩的民眾，更應留意現場警示，在蜂窩完成移除並確認環境安全前，暫時避開該路徑。

有外地遊客本月17日到瑪家鄉遊玩，赫然發現在舊排灣沙拉灣（太古拉筏斯）瀑布路徑旁相思樹上（朝聖橋下約500公尺），發現大型黑腹虎頭蜂窩，蜂窩約6個排球大，約二層樓高。圖／讀者提供