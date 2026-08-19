推動淨零城市 陳其邁以身作則

高雄市長陳其邁上任2,000多天，推動市政不僅嚴格要求團隊，更以身作則，為了推動淨零城市，自己就考取了四張淨零證照，將「緊、緊、緊」風格踏實地落實在市政。

回顧上任六年來，陳其邁忍不住感嘆「時間過得很快」，他回顧前總統蔡英文曾對他說：「會不會覺得快卸任時，突然發現很多事沒做？」他認同道，「對欸，真的有這種感覺。」

現年61歲的陳其邁堪稱「學霸」，自雄中畢業後，陸續取得中山醫學院醫學系、台大醫學院公衛所預防醫學碩士學歷。碩士畢業後，他陸續擔任長庚醫院實習醫師、台北醫學大學講師，也曾任倫敦政治經濟學院訪問學者，後來走上從政之路。

憑藉著醫學公衛的專業，在2020年新冠疫情爆發初期，陳其邁時任行政院副院長，主導並協調各部會，運用大數據與科技迅速推動「口罩實名制」及健保雲端旅遊史查詢，有效穩定國內防疫。

曾經與他共事的前長官蘇貞昌就透露，陳其邁辭掉副閣揆，當上市長之後，蘇才真正地領教陳的「電話攻勢」：「高雄有事情，他就打。打完部長，打給秘書長，最後還要打給蘇貞昌。為了高雄，只要中央有資源可以爭取，其邁從來不會客氣。」