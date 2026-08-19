高雄彎道超車晉升AI重鎮 積極招商吸引大廠落腳

高雄市長陳其邁上任將滿六周年，接受本報專訪時表示，擔任市長以來，他以「沒有退路、只能拚命」的務實態度，希望帶領高雄市彎道超車，他從產業聚落、基礎建設、人才培育等，讓高雄逐步晉升為半導體、AI算力的核心重鎮。

陳其邁於2020年8月24日就職高雄市長，回首六年任期，讓他深感驕傲的政績，莫過於成功爭取台積電（2330）設廠。回顧爭取台積電設廠過程，陳其邁開玩笑表示，自己就像「亡命之徒」，高雄產業若不轉型，就是死路一條。他坦言，高雄起初並非台積電首選，面臨重重質疑與挑戰，為展現決心，他立下「三年內完成中油舊廠區褐地汙染整治」軍令狀。

更關鍵的「水電預備」，陳其邁上任第三天，就拍板決定興建二座再生水廠，每日可供水21萬噸，遠超過台積電10萬噸需求。「當時連台積電都還沒確定要來，但是我們知道未來先進製程，一定需要再生水。」這種凡事超前部署的行政效率，讓台積電讚嘆「高雄速度」甚至超越「台積電速度」。

如今，台積電不僅在高雄規劃六座涵蓋2奈米先進製程的晶圓廠，其優越的地理位置（鄰近高鐵、台鐵、捷運與國道）及巨蛋商圈完善的生活機能，更讓原本擔憂南下的竹科與南科工程師，一來就愛上高雄的生活環境。

台積電進駐發揮了強大的磁吸效應，確立了南台灣半導體產業聚落成形。高市府順勢推動在地傳統產業升級，聚焦先進製程設備與材料供應鏈，此外，市府積極招商，吸引包含股王信驊科技（5274）、鴻海（2317）（布局電動車與電池）、和碩（4938）、友達（2409）及緯創（3231）等科技大廠進駐。

而高雄港碼頭旁的舊倉庫，也搖身一變，成為各科技大廠的研發總部，展現業界對高雄A級辦公室與海景工作環境的強勁需求。為了儲備人才，清華大學與陽明交通大學也雙雙在高雄設立分部，讓高雄正式晉升為半導體先進製程與AI算力的核心重鎮。

陳其邁提到，在智慧城市治理上，高雄與輝達（NVIDIA）深度合作推動「燈塔計畫」，利用AI視覺模型建構智慧城市解決方案。高雄作為示範城市，展現出極高執行力，獲得輝達在算力與Blackwell B200 晶片上的優先支持。

若高雄模式成功，這套解決方案便能推向全球。此外位於高雄亞灣的「亞洲資產管理中心」，則持續與金管會及國內外金融機構、外商顧問公司對接，補足金融發展的最後一哩路。